Israël donne son feu vert à la construction de 240 logements pour des colons juifs à Jérusalem-Est

L'Etat d'Israël a de nouveau approuvé la construction de logements dans des quartiers peuplés majoritairement de juifs ultra-orthodoxes à Jérusalem-Est, une zone qu'il n'est pas censé contrôler selon le droit international.

Israël a approuvé le 8 novembre la délivrance de permis de construire pour 240 logements pour des colons juifs à Jérusalem-Est, ainsi que l'a annoncé Meïr Turjeman, un adjoint à la mairie israélienne de Jérusalem. Ce feu vert est la dernière décision israélienne en date destinée à renforcer la présence juive à Jérusalem-Est, la partie palestinienne de la ville annexée et occupée par Israël.

La municipalité a donné son aval pour l'érection de 150 nouveaux logements à Ramat Shlomo, peuplé majoritairement de juifs ultra-orthodoxes, et 90 à Gilo, autre quartier majoritairement juif situé à Jérusalem-Est, selon l'adjoint. Elle a par ailleurs approuvé 44 nouvelles unités d'habitation à Beit Hanina, un quartier palestinien. Ces logements sont cependant destinés à des Palestiniens, a-t-il précisé.

Israël s'est emparé de Jérusalem-Est en 1967. L'annexion de Jérusalem-Est par Israël n'a jamais été reconnue par la communauté internationale qui considère Jérusalem-Est comme territoire occupé. Israël revendique tout Jérusalem comme sa capitale indivisible et approuve régulièrement l’installation de colons dans la partie arabe de la ville. Les Palestiniens de leur côté veulent faire de Jérusalem la capitale de l'Etat auquel ils aspirent.

Une colonisation toujours très contestée

La colonisation est particulièrement sensible à Jérusalem, l'épicentre du conflit israélo-palestinien, en raison de son statut contesté. Israël avait validé mi-octobre la construction de plus de 2 600 logements supplémentaires pour colons en Cisjordanie, territoire contigu à Israël et également occupé. Fin octobre, l'Etat israélien avait encore approuvé la construction de 176 logements pour des juifs à Jabal Moukaber à Jérusalem-Est, un projet susceptible de créer la plus importante implantation israélienne au beau milieu d'un quartier palestinien. Le rythme de la construction «n'a pas d'équivalent depuis 2000», a assuré le ministre de la Défense Avigdor Lieberman.

La colonisation est considérée comme illégale au regard du droit international et par une partie de la communauté internationale comme un obstacle majeur à la paix et à la solution dite à deux Etats, c'est-à-dire la création d'un Etat palestinien coexistant avec Israël. Cette solution reste la référence d'une grande partie de la communauté internationale, même si elle est fortement remise en question par le refus de l'administration Trump de s'engager en sa faveur.

