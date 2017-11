«Nous sommes contre la guerre !» Des milliers de Sud-Coréens manifestent contre la visite de Trump

A Séoul, plusieurs milliers de personnes ont battu le pavé pour protester contre la venue en Corée du Sud, les 7 et 8 novembre, du président américain. Ils lui reprochent d'aggraver les risques de guerre avec la Corée du Nord.

Des milliers de Sud-Coréens ont manifesté le 5 novembre à Séoul pour réclamer la paix et protester contre la visite imminente du président américain Donald Trump, qui entame une tournée marathon en Asie dans un contexte de tensions autour des ambitions militaires de Pyongyang.

«Nous sommes contre la guerre ! Il faut négocier la paix!», scandaient les manifestants qui défilaient dans le centre de la capitale sud-coréenne. Nombre d'entre eux accusaient Donald Trump d'aggraver les risques de conflit, au même titre que Kim Jong-un.

© Ed JONES Source: AFP Manifestants pour la paix et contre la venue de Donald Trump en Corée du Sud, le 5 novembre à Séoul.

J'ai peur que mon fils ne soit l'un des premiers à affronter les balles et à mourir si la guerre éclate

«Trump et Kim [...] se servent de la crise militaire actuelle pour servir leurs propres intérêts politiques, pendant que nous les Sud-Coréens, sommes en train de trembler de peur», a déclaré une manifestante, illustrant l'état d'esprit des manifestants. «Nous sommes inquiets des conséquences de la rhétorique hostile de Trump, qui semble inciter à la guerre», a-t-elle ajouté.

Une mère, dont le fils effectue ses deux années de service militaire obligatoire, a accusé le président américain de mettre sa vie en danger. «Mon cœur bat plus fort à chaque mot de Trump sur la Corée du Nord», a-t-elle dit, avant d'ajouter : «J'ai peur que mon fils ne soit l'un des premiers à affronter les balles et à mourir si la guerre éclate».

Les organisateurs de la mobilisation ont estimé le nombre de participants à environ 5 000.

Parallèlement, des militants conservateurs ont organisé un rassemblement dans la capitale pour souhaiter la bienvenue au locataire de la Maison Blanche et réclamer le déploiement d'armes nucléaires tactiques américaines en Corée du Sud. Leur nombre n'a pas encore été évalué.

Tournée asiatique de Donald Trump, Pyongyang en ligne de mire

Le président américain est attendu les 7 et 8 novembre en Corée du Sud, où il rencontrera le président Moon Jae-in et se rendra sur une base militaire américaine. Tous les regards seront rivés sur le message qu'il adressera à la Corée du Nord et à son dirigeant Kim Jong-un.

Les tensions entre Washhington et Pyongyang ont atteint des sommets depuis le sixième essai nucléaire mené début septembre par la Corée du Nord. Cette dernière a également multiplié les tirs de missiles, affirmant être capable de porter le feu nucléaire sur le continent américain.

La Corée du Sud est pour sa part un allié clé des Etats-Unis, qui y stationnent 28 500 soldats. Mais les opposants sud-coréens voient en Donald Trump un va-t-en-guerre.

