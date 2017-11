Des jeunes femmes russes nues lancent une action de soutien à Harvey Weinstein à Moscou (VIDEO)

Près de l’ambassade américaine de Russie, un groupe de jeunes femmes a décidé de soutenir le producteur hollywoodien, accusé de multiples agressions sexuelles. Entièrement nues, elles ont lancé des slogans en sa faveur avant d’être interpellées.

«Nous sommes venues pour soutenir le producteur qui propose du sexe aux filles ! Le sexe c’est normal, le sexe c’est cool ! Nous pensons que quand l’homme offre du sexe aux filles, c’est mortel, ça veut dire qu’il pense qu’elles sont belles !» Ce sont de tels slogans qui ont été entendus ce 1er novembre à Moscou devant l’ambassade américaine en Russie.

Totalement dénudées, cinq jeunes femmes y ont organisé une action de soutien en faveur d'Harvey Weinstein, producteur de cinéma américain tombé en disgrâce après que des actrices l'ont accusé de nombreuses accusations d’agressions sexuelles.

«Mais il n’a pas utilisé la force, il n’a forcé personne !», a lancé une autre activiste nue participant à l’action menée à Moscou. Ce petit groupe de femmes qui ont osé enlever tous leurs vêtements par 0°C brandissaient des pancartes soutenant Harvey Weinstein et ont même invité le producteur à venir en Russie où elles ont promis de «lui faire un massage».

Deux activistes ont été interpellées par la police. Il s’agit d’ailleurs de deux jeunes femmes déjà dans le viseur des médias russes après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo où elles ont tenté d’entamer une relation intime avec un inconnu en plein centre de Moscou pour une raison obscure.

Plus de 80 femmes, y compris des stars comme Gwyneth Paltrow ou Angelina Jolie, ont publiquement accusé Harvey Weinstein de faits de harcèlement sexuel ou de viol depuis la parution d'enquêtes du New York Times et du New Yorker. Le puissant producteur américain nie toute relation sexuelle non consentie.

