EN CONTINU : attaque à la voiture bélier à Manhattan, le suspect aurait crié «Allah Akbar»

Un homme au volant d'une camionnette a foncé sur des cyclistes et des piétons à Manhattan, tuant au moins six personnes. Il aurait crié «Allah Akbar» au moment de son interpellation par les forces de l'ordre, selon Fox News et CNN.

Une attaque à la voiture bélier s'est déroulée dans la ville de New York le 31 octobre. Prenant une piste cyclable à contre-sens, un homme a renversé des piétons et des cyclistes, faisant au moins six victimes. Il a ensuite percuté un bus scolaire, et est sorti du véhicule avec une arme factice à la main, selon la police. Les forces de l'ordre lui ont tiré dessus avant de l'interpeller.