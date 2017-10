Belgique : un bus de Kurdes au cœur d'une bagarre géante à coups de bâtons, de barres et de chaises

La police a procédé à l'arrestation de 47 personnes à Anvers, à la suite d'une vaste rixe. Des Turcs auraient pris à parti un bus de militants Kurdes, qui menaient campagne pour la libération du fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

La ville d'Anvers en Belgique a été le théâtre d'une bagarre de grande ampleur le 27 octobre, au cours de laquelle huit personnes ont été blessées, dont un policier, touché par un jet de pierre.

Rapidement arrivées sur les lieux de l'incident, les forces de l'ordre ont arrêté une personne pour port d'arme prohibée et 47 autres pour troubles à l'ordre public, rapporte le quotidien belge Le Soir. Dans un communiqué de presse, la police a signalé que «des personnes avec des bâtons et des barres, des chaises et des pieds de table» s'étaient affrontées, notant en outre que «200 à 300 personnes s'étaient mises à crier et à scander des slogans».

Turcs contre Kurdes ?

Ce sont visiblement des tensions politiques qui seraient à l'origine de l'affrontement. Un groupe de militants kurdes, proches du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), était venu en bus à Anvers dans le cadre d’une campagne réalisée dans différentes villes européennes, pour réclamer la libération d’Abdullah Ocalan, le fondateur du PKK actuellement emprisonné en Turquie.

Selon NavBel, le Conseil des communautés kurdes en Belgique, le bus aurait été pris d'assaut par des Turcs – dont le gouvernement considère le PKK comme une organisation terroriste.

Selon l’organisation, cette «attaque raciste et fasciste» avait été préparée, le bus ayant été coincé par une voiture dans la rue Brederodestraat, avant qu’une bande d’individus ne s’en prennent à la quarantaine de Kurdes qui s'y trouvaient.

