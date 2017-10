Israël : une militaire repousse des étudiants ultra-orthodoxes anti-service militaire (VIDEO)

Alors qu'ils manifestaient en soutien à deux de leurs camarades arrêtés pour avoir refusé de faire leur service militaire, une trentaine d'étudiants d'une école religieuse ont encerclé une militaire de Tsahal... qui s'est défendue seule face à eux.

Comme le rapporte le média en ligne The Yeshiva World, une manifestation spontanée d'élèves d'une yeshiva [centre d'étude de la Torah et du Talmud] de Jérusalem a dégénéré le soir du 16 octobre. Descendus dans la rue pour protester contre l'arrestation de deux de leurs camarades ayant refusé de s'enrôler dans l'armée pour des motifs religieux, les étudiants ont bloqué la circulation.

Une vidéo impressionnante diffusée sur YouTube par The Yeshiva World témoigne de la suite des événements : alors qu'une militaire de l'armée israélienne tente d'intervenir, une trentaine d'étudiants l'encercle. Cette dernière se défend et les repousse, usant d'impressionnants coups de pieds, tenant bon sous les quelques coups qui lui sont assénés et les huées.

La Cour suprême israélienne a censuré le 12 septembre dernier un amendement permettant aux juifs ultra-orthodoxes de ne pas effectuer leur service militaire. Jugé injustement favorable aux jeunes membres de la communauté religieuse conservatrice, cet amendement a été annulé par les neuf juges qui siègent au sein de la plus haute juridiction du pays, provoquant des appels à la désobéissance dans certaines yeshivas. En Israël, le service militaire dure deux ans et huit mois pour les hommes et deux ans pour les femmes.

