«Préjugés anti-israéliens» : les Etats-Unis annoncent officiellement leur retrait de l'UNESCO

La directrice générale de l'Unesco, Irina Bokova, a affirmé regretter profondément la décision des Etats-Unis, qui ont annoncé qu'ils se retireraient de l'organisation au 31 décembre. Ils l'accusent de préjugés «anti-israéliens».

Les Etats-Unis ont annoncé le 12 octobre leur retrait de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). Leur sortie effective de l'institution créée en 1945 prendra effet le 31 décembre.

«Cette décision n'est pas prise à la légère et reflète la préoccupation des Etats-Unis face aux antécédents de l'Unesco, le besoin d'une réforme fondamentale de l'organisation et la persistance des préjugés anti-israéliens au sein de l'Unesco», a ainsi détaillé un communiqué du département d'Etat américain, cité par Reuters.

Les Etats-Unis ont cependant fait savoir qu'ils conserveraient le statut d’«Etat observateur non membre, afin de transmettre le point de vue des Etats-Unis, ses perspectives et son expertise», au sein de l'institution onusienne dont le siège se trouve à Paris.

La directrice générale de l'Unesco, Irina Bokova, citée par l'AFP, a dit «regretter profondément» cette décision, précisant que l'universalité était «essentielle à la mission de l'UNESCO pour construire la paix et la sécurité internationales face à la haine et à la violence, par la défense des droits de l'homme et de la dignité humaine».

Israël au cœur du litige entre le pays et l'organisation

Des cadres de l'administration Trump cités par l'agence Associated Press, ont expliqué que ce retrait intervenait après plusieurs résolutions adoptées par l'institution, que les Etats-Unis ont critiquées comme étant anti-israéliennes.



L'organisation avait par exemple reconnu le 7 juillet la vieille ville d'Hébron, y compris la partie où sont installés des colons juifs, comme un site palestinien «d'une valeur universelle exceptionnelle». Furieux, l'ambassadeur de l'Etat hébreu à l'Unesco avait accusé cette décision de promouvoir une «fausse histoire» (fake history), soulignant que la ville était aussi un lieu saint du judaïsme en raison de la présence du tombeau des Patriarches (appelé mosquée Al-Ibrahim par les musulmans). En octobre 2016, c'est une décision similaire concernant Jérusalem-Est qui avait provoqué la colère de l'allié des Etats-Unis.

Les Etats-Unis avaient déjà suspendu leur participation au financement de l'Unesco en 2011, après que l'institution a accepté des représentants de l'autorité palestinienne en son sein. Israël avait fait de même. A eux deux, l'Etat hébreu et les Etats-Unis représentent 22% du financement de cet organe des Nations unies.

