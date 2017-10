Russie : une otarie neutralise un homme ayant fait irruption dans son delphinarium (VIDEO)

Un mammifère vigilant n’a pas toléré l'irruption d'un individu, en pleine nuit, à son domicile. L'otarie a pris elle même les choses en mains et à l'arrivée de la police, l’intrus était neutralisé : un exploit qui a valu une récompense à l'animal.

Il ne s’attendait sûrement pas à ça : en pleine nuit, un homme ivre est rentré par effraction dans un delphinarium à Saint-Petersbourg. Mais il a été contraint d'appeler les gardes du bâtiment à son secours, fortement intimidé par une otarie mécontente, selon l'agence de presse russe RIA Novosti. Le mammifère qui, d'après la direction de l'établissement, avait la liberté de se promener à l’intérieur du bâtiment pendant la nuit, n’a pas apprécié la présence de ce visiteur inattendu.

En effet, l’otarie – un mâle de quatre ans – a coincé l'individu près d’un mur, où les gardes du delphinarium l’ont retrouvé. Ils ont été alertés par les cris de l’intrus, extrêmement effrayé par l’animal. Ce dernier grognait et ne le laissait pas passer jusqu'à ce que les gardiens arrivent. «Il est d'habitude assez bienveillant», a expliqué à l’agence RIA Novosti un représentant de l’établissement. «Il nous reste à deviner ce qui l’a poussé à agir ainsi : l’odeur de l’alcool, ou simplement la présence d’un homme complètement inconnu pendant la nuit sur son "territoire"», a-t-il expliqué.

Lire aussi : Une fillette secourue après avoir été entraînée brusquement dans l'eau par un lion de mer (VIDEO)

La police arrivée sur les lieux a interpellé le contrevenant pour «hooliganisme».

De son côté, l’otarie n’est pas restée sans récompense. Devenue la coqueluche des médias et de l’administration de la ville, on a organisé une cérémonie tout ce qu'il y a de plus solennel en son honneur. C'est ainsi que le 2 octobre, les représentants de la police de Saint-Pétersbourg et de la direction du delphinarium ont offert un diplôme d’honneur à son entraîneur... L'otarie a eu droit à une attention particulière, un succulent gâteau au poisson !

Lire aussi : Un monstre des mers d’une tonne pêché dans l’Extrême-Orient russe... et jeté aux ours (PHOTO)