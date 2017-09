Condamné pour négationnisme, l'ex-député belge Laurent Louis devra visiter les camps de la mort

Laurent Louis, un ex-député belge qui s'est fait connaître pour ses discours négationnistes, a été condamné par la justice belge à visiter des camps d'extermination nazis en Pologne et à raconter son expérience sur son site internet.

Condamné en première instance à une peine de six mois de prison avec sursis et à 18 000 euros d'amende, l'ex-député belge Laurent Louis a réussi à faire suspendre cette décision en proposant à la justice une peine de substitution inédite : visiter chaque année l'un des camps d'extermination nazis situés en Pologne pendant cinq ans, avant de faire un compte-rendu de chacune de ses visites sur son blog personnel.

Le negationniste Laurent Louis condamné à visiter les camps de la mort. Arrêt mythique de la cour d'appel de Bxl. https://t.co/JOlRgAlDFY — Julien Balboni (@julienbalbo) 20 septembre 2017

Dans un arrêté du 20 septembre, rapporte la presse belge, la Cour d'appel de Bruxelles stipule que «l'homme sans scrupules a fait place à quelqu'un qui fait preuve de compassion».

Mais dans le cas où le prévenu ne respecterait pas cet engagement, il devrait alors acquitter son amende.

«La cour a sans doute reconnu mes talents d'écrivain»

Laurent Louis a qualifié sur son compte Facebook cette décision de «victoire».

«Il ne me reste donc plus qu'à aller faire des reportages dans les camps de la mort. Sans doute la Cour a-t-elle reconnu mes talents d'écrivain. Je me soumettrai à la décision de la Cour et j'irai donc me repentir chaque année dans un camp de la mort», a-t-il écrit, avant de présenter ses excuses aux personnes qui auraient pu être blessées par ses propos...

L'ex-député avait été poursuivi après la publication d'écrits sur son blog le 9 juin 2014. «Certes Jean-Marie Le Pen a dit que les chambres à gaz n'étaient qu'un détail de l'Histoire de la Seconde Guerre mondiale et cela peut choquer mais en y réfléchissant un peu, est-ce si faux que cela ?», avait-il écrit.

Yad Vashem demande à #Amazon d'interdire la vente de livres révisionnisteshttps://t.co/zmab7PtOQHpic.twitter.com/c2NgpDNEkt — RT France (@RTenfrancais) February 27, 2017

Jean-Marie Le Pen avait pour sa part été condamné à trois reprises pour cette déclaration. La dernière condamnation, assortie d'une amende de 30 000 euros, avait été prononcée après des propos réitérés en avril 2015.



Le grand public a découvert Laurent Louis à la suite d'un discours à charge à la tribune du parlement belge en 2014, concernant des accusations de pédophilie visant des hommes politiques belges, ou encore pour sa proximité avec le polémiste Alain Soral et l'humoriste controversé Dieudonné.

