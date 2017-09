Poutine, Obama, le Dalaï-Lama et un tracteur sur une fresque de l’Adoration des mages en Biélorussie

Une fresque originale est apparue sur les murs de l' église Saint Antoine de Padoue à Vitebsk, en Biélorussie. A côté des hommes en costumes et des militaires sur les scènes bibliques, on retrouve des personnalités bien connues.

Cela ressemble à une scène classique de l’Adoration des mages… mais seulement au premier regard. Une nouvelle fresque peinte sur les murs de l’église Saint Antoine de Padoue à Vitebsk, en Biélorussie, a fait le tour des médias russophones.

Derrière la Sainte Vierge portant l'enfant Jésus dans ses mains, une étoile de Bethléem semble briller sur un tracteur, alors que les rois mages apportent des offrandes au fils de Dieu. Sauf que les trois mages présentent une ressemblance frappante avec trois personnalités bien contemporaines. Il s’agit de Vladimir Poutine, du Dalaï-Lama et de Barack Obama.

«[La fresque] représente l’adoration de la part des pauvres et des démunis d’un côté, de l'autre, les riches et les puissants. Mais il n'y a pas besoin de chercher un contexte politique», a expliqué à RT le prêtre de cette église, Viatcheslav Bork. «Le croyant verra seulement la vérité de ce que tôt ou tard, tout le monde viendra adorer Jésus-Christ, les riches et les pauvres, puisqu’il est Seigneur pour chacun», a-t-il ajouté.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule fresque de l’église qui présente des caractéristiques intéressantes. Des hommes en costume et en tenue militaire, un drapeau anglais dans les mains des saints, des anges jouant du saxophone...

«Pour moi, le motif principal dans l’art et la religion est leur capacité de répondre à la réalité qui ne cesse de changer», a expliqué l’auteur de ces fresques, Vladimir Kondroussevitch, cité par la station biélorusse, EuroRadio. Il a expliqué que les trois rois mages étaient «souvent représentés comme les représentants de trois races différentes». «C’est pour ça que ces personnalités se retrouvent tout à fait à leur place ici», a-t-il conclu.

Saint Antoine de Padoue était un prêtre franciscain né au Portugal, qui a voyagé à travers l’Europe au XIIe siècle. Il est mort à Padoue et l’église catholique qui porte son nom à Vitebsk a été détruite en 1961 et reconstruite en 2001.

