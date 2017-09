Syrie : deux sous-marins russes tirent des missiles de croisière sur Daesh

Le ministère de la Défense russe a annoncé que des missiles de type Kalibr avaient été lancés depuis des sous-marins stationnés en Méditerranée sur des cibles de l'organisation Etat islamique en Syrie.

Les forces armées russes ont procédé à des frappes contre Daesh en Syrie ce 14 septembre, selon Reuters. Le ministère de la Défense russe a fait savoir de son côté que sept missiles de croisières Kalibr avaient été lancés depuis deux sous-marins, le Veliky Novgorod et le Kolpino, positionnés en mer Méditerranée.

Un communiqué du ministère précise que les cibles étaient des centres de contrôle et de communication de l'organisation terroriste ainsi que des entrepôts d'armes et de munitions utilisés par des combattants de l'Etat islamique, situés dans la région de Deir ez-Zor. Tous les objectifs visés, à une distance comprise entre 500 et 670 kilomètres des sous-marins, ont été atteints, d'après le ministère russe.

L’armée syrienne a libéré 85% du pays, annonce la Défense russe #Syrie

➡️ https://t.co/VGwEDi4Rbypic.twitter.com/kGdakBdC1T — RT France (@RTenfrancais) 12 septembre 2017

Dans l'est de la Syrie, après la reprise de la ville de Deir ez-Zor le 9 septembre dernier, l'armée syrienne poursuit son offensive contre Daesh dans la région, avec l'appui de la Russie.

