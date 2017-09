Plus de 10 000 personnes évacuées à Moscou après plusieurs alertes à la bombe «simultanées»

Une série d'appels simultanés affirmant qu'une vingtaine de sites avaient été piégés avec des explosifs à Moscou a conduit à l'évacuation de plus de 10 000 personnes. La crédibilité de ces alertes demeure incertaine.

Plus de 10 000 personnes ont été évacuées d'urgence après une série d'alertes à la bombe simultanées à Moscou le 13 septembre dans l'après-midi. Plusieurs magasins, stations de métro et établissement universitaires de la capitale russe ont été évacués.

«Une vingtaine de sites sont en train d'être évacués, et plus de 10 000 personnes sont en train d'être escortées vers des lieux sûrs», a fait savoir un responsable des services d'urgence à l'agence de presse Tass. «Ce pourrait être du terrorisme téléphonique, mais nous devons vérifier la crédibilité de ces alertes», a expliqué la même source. Les appels, assurant que plusieurs sites avaient été piégés avec des explosifs, ont tous eu lieu au même moment, et se sont poursuivis après le début des évacuations, a-t-elle fait savoir.

Plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrent l'importance des évacuations organisées.

Le centre commercial moscovite Metropolis, situé dans le Nord-Ouest de la ville, a ainsi été évacué.

Эпидемия анонимных звонков о минировании в России. Эвакуация ТЦ Метрополис в Москве. А здесь о том, что происходит: https://t.co/rpRIh34kscpic.twitter.com/2ZLUWkzubQ — Business FM (@Radio_BFM) 13 septembre 2017

В ТЦ "Метрополис" проходит эвакуация



Фото: koshak700 pic.twitter.com/FCwOE55PQa — Москва FM (@92fmru) 13 septembre 2017

Détails à suivre...