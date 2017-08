Le look de Melania pour rencontrer les sinistrés du Texas : entre fascination et consternation

La tenue de la première dame des Etats-Unis Melania Trump, qui partait avec son mari à Houston à la rencontre des sinistrés des inondations qui ravagent le Texas, n'est pas passée inaperçue, que ce soit auprès des médias ou des internautes.

Melania Trump, ancienne mannequin, a déclenché les railleries d'internautes en sortant mardi matin de la Maison Blanche en talons aiguilles et lunettes d'aviateur, pour se rendre au Texas, victime d'inondations catastrophiques provoquées par l'ouragan Harvey.

«L'aide est en route, Texas ! Ne vous inquiétez pas, Melania porte ses talons aiguilles spécial tempête», tweete le comédien-producteur Brad Wollack, tandis que J.D. Altman relève que «quelqu'un devrait dire à Melania que ses talons devront être un peu plus hauts pour cette inondation».

Help is on the way, Texas! Don't worry, Melania has her special storm stilettos. https://t.co/lVsIneYbXF — Brad Wollack (@BradWollack) 29 août 2017

La comédienne Jessica Kirson, elle, la félicite, non sans ironie : «Excellente idée @FLOTUS. Vous pourrez ramasser les débris avec vos talons.»

Brilliant idea @FLOTUS. You can pick up debris with your heels. #wearingstiltsinahurricane — Jessica Kirson (@JessicaKirson) 29 août 2017

Outre ses chaussures, la First Lady a également été critiquée pour deux autres accessoires vestimentaires : son blouson et ses lunettes, qui lui donnaient un look d'aviateur.

Son mari, sans cravate, s'était lui aussi préparé pour la pluie, revêtant un coupe-vent siglé de la présidence, et de solides chaussures montantes et vraisemblablement imperméables.

Or, une fois l'avion Air Force One atterri à Houston, on découvre une autre Melania – droite dans ses baskets, une chemise blanche déboutonnée et une casquette FLOTUS (First Lady of the United States - première dame des Etats-Unis). Cette fois un bon nombre d'internautes ont applaudi le style vestimentaire de Melania Trump, jugé approprié et discret.

NOBODY will EVER wear baseball cap better than @FLOTUS! LOVE IT!

Melania goes from Stilettos 2 Sneakers,ready to do all she can for Texas!❤️ pic.twitter.com/EsbbRae5Lw — Lisa Smith (@lsmith4680) 29 août 2017

Ainsi, plusieurs fans de la première dame américaine ont vivement critiqué les médias qui s'étaient lâchés sur elle après l'apparition de ses photos d'avant le vol. «Melania Trump a juste trollé à fond les médias Fake News et les libéraux en changeant ses talons pour des baskets et une tenue plus casual», écrit cet internaute.

«Des talons aux baskets, notre première dame s'est bien préparée pour son voyage au Texas avec le président, Melania s'habille à la perfection», partage une autre avec admiration.

From heels to sneakers

our @FLOTUS was fully prepared for her trip to Texas with our @POTUS



Melania dresses with perfection 👌 #Harveypic.twitter.com/OqEe4dP5Wc — Citizen Dale (@Trumptbird) 29 août 2017

