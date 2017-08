La marque de vêtements «Armée de Russie» à l'assaut des marchés étrangers (IMAGES)

La société Voentorg, fournisseur officiel de l’armée russe, veut conquérir de nouveaux marchés. Elle va exporter sa ligne de produits civils, qui inclut par exemple des répliques d'uniformes russes ou des t-shirts à l'effigie de Vladimir Poutine.

Tenues des différents corps de l’Armée russe, collections commémorant les pages glorieuses de l’histoire militaire russe, accessoires pour téléphones portables et même vaisselle assortie : la marque «Armée de Russie» sera bientôt disponible à l’étranger. Le directeur-adjoint de la société Voentorg, Arkadi Telepnev, l'a annoncé le 27 août, à l'occasion du forum d’exposition d’armements «Armée 2017», qui s’est déroulé dans la région de Moscou.

Voentorg, entreprise publique chargée de vêtir et équiper les troupes russes, a lancé une ligne civile «Armée de Russie» en 2015, l’année du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La marque propose des répliques de véritables tenues militaires, des vêtements fantaisie (tels des t-shirts où apparaît le visage de Poutine ou des vestes de style militaire) ainsi que divers accessoires arborant l'étoile rouge et d'autres symboles associés à l'Armée russe pour hommes, femmes et enfants.

«Pour nos premiers pas [à l'export], nous allons probablement adapter notre boutique en ligne aux demandes de nos clients étrangers», a déclaré Arkadi Telepnev. Il a également rapporté qu’après l’ouverture du premier magasin de la marque «Armée de Russie» en mai 2016 à Moscou, Voentorg a été sollicité par «12 pays, dont l’Allemagne».

© Evgueni Biyatov Source: Sputnik Le magasin «Armée de Russie» à Moscou

«Armée de Russie» présente deux collections par an qui commémorent des événements mémorables de l’histoire russe. La dernière collection, consacrée à la campagne russe en Syrie, représente des soldats et appareils militaires russes, des paysages syriens et des avions de chasse Tu-22M3. Lancée à l'été 2017, elle a déjà battu des records de popularité, Voentorg ayant vendu plus de 100 000 unités de cette collection.