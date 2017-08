«Peut-être qu'une question de temps» : la Garde suisse se prépare à un attentat contre le Vatican

Alors qu'une importante menace terroriste plane sur toute l'Europe, a fortiori après les attentats meurtriers qui ont endeuillé la Catalogne, la Garde pontificale suisse décide de renforcer les mesures de sécurité au Vatican.

La Garde suisse du Vatican, qui a pour mission de veiller à la sécurité du souverain pontife et de la cité papale, a fait savoir qu'elle se préparait à un éventuel attentat contre l'Etat pontifical.

«Ce n’est peut-être qu’une question de temps avant qu’un tel attentat se produise à Rome. Mais nous y sommes préparés», a fait savoir le colonel Christoph Graf, commandant de la Garde, lors de la 27e assemblée générale des anciens gardes suisses qui s'est tenue à Soleure (Suisse) les 19 et 20 août, selon le site d'information suisse sur l'actualité catholique cath.ch.

Il a assuré que face à la menace terroriste, les mesures de sécurité entourant le Saint-Siège avaient été renforcées. Entre autres, la formation initiale des recrues de la Garde suisse a été portée de deux à quatre mois.

De plus, depuis les attaques qui ont eu lieu en Espagne, la police italienne, responsable de la sécurité aux abords de l'Etat pontifical, à Rome, a nettement renforcé ses contrôles dans cette zone.

Le risque terroriste auquel les grandes villes européennes sont exposées reste à un niveau élevé depuis les attentats qui ont eu lieu en Catalogne les 17 août et 18 août et qui ont fait 16 morts et une centaine de blessés.

A noter encore l'attentat qui s'est produit en Finlande, le 18 août, au cours duquel un assaillant a tué au couteau deux personnes. Quelques jours plus tard, c'est à Rotterdam (Pays-Bays) qu'un concert de rock a été annulé, après que les autorités espagnoles ont prévenu leurs homologues néerlandaises concernant une possible tentative d'attentat.

Lire aussi : Belgique : après les attentats en Catalogne, le ministre de la Justice veut ficher les imams