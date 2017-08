Collision entre un destroyer américain et un cargo : 10 marins portés disparus et un énorme trou

Un bateau de guerre américain est entré en collision avec un navire marchand du Liberia, dix marins perdus en mer et cinq blessés sont à déplorer du côté américain. Le destroyer présente en outre une énorme béance sur son flanc bâbord.

L'armée américaine a confirmé que le USS John S. McCain, un destroyer long de 154 mètres, avait subi des dommages humains et matériels importants après un accident impliquant un navire marchand qui transportait du pétrole et des produits chimiques au large de Singapour, le matin du 21 août à 5h24.

Sur cette vidéo, on peut constater une énorme béance sur le bâbord arrière du navire de la marine américaine.

Bilan du choc : l'armée annonce la disparition de dix marins et cinq blessés (dans un état stable), ainsi qu'une avarie sur la gauche de la coque, occasionnant «une inondation des compartiments inférieurs où se trouvent les salles de repos du personnel, la salle des machines et celle du centre de communication», selon un communiqué de la marine. Le navire est ici filmé en route vers Singapour.

La recherche des marins disparus continue

Les efforts de recherche des dix marins disparus en mer continuent et plusieurs hélicoptères de l'US Air Force ont été déployés sur zone pour assister les vaisseaux singapouriens de secours. L'autre bateau impliqué dans la collision, le Alnic MC, long de 183 mètres et naviguant sous pavillon libérien, n'a subi aucune perte humaine et n'a été touché qu'à son étrave, au-dessus de sa ligne de flottaison.

Donald Trump et John McCain ont réagi

«C'est regrettable», a déclaré le président américain, Donald Trump, dans une première réaction devant des journalistes.

«Pensées et prières pour nos marins de l'US Navy à bord du John S. McCain où des efforts de sauvetage sont en cours», a ensuite ajouté le président américain dans un tweet.

Le destroyer doit son nom au père et au grand-père du sénateur John McCain, tous deux amiraux dans la marine américaine. Le sénateur républicain a assuré sur Twitter que les marins disparus étaient dans ses prières ainsi que dans celles de son épouse.

Deuxième incident de ce genre cette année

C'est la deuxième collision impliquant un navire de guerre américain en peu de temps.

Le 17 juin, sept marins avaient en effet péri dans un accident entre le destroyer USS Fitzgerald et un porte-conteneurs battant pavillon philippin, au large de la ville japonaise de Yokosuka, sur une route fréquentée où transitent de nombreux navires marchands qui se rendent dans les ports de Tokyo et Yokohama.

Le bâtiment militaire avait été fortement endommagé côté tribord. Un mois plus tard, un responsable du Pentagone avait déclaré que l'équipage du destroyer serait «certainement» tenu responsable de l'accident.