Le créateur du «Facebook russe» réédite la fameuse photo de Poutine et lance un défi sur Instagram

Pavel Dourov, le fondateur du réseau social équivalent de Facebook en Russie, VKontakte, et de la messagerie Telegram, a proposé de le rejoindre dans le défi #PutinShirtlessChallenge. Une initiative soutenue… ou détournée par les internautes.

«Mon instagram a dû améliorer sérieusement ses performances pour tenir la compétition accrue des photos sans t-shirt de M. Poutine. Si tu es Russe, tu dois rejoindre #PutinShirtlessChallenge (ou sombrer dans le néant)», a écrit Pavel Dourov sur son compte Instagram, qui compte plus de 300 000 abonnés, dans la soirée du 14 août. «Deux règles de la part de Poutine : pas de photoshop, pas de bombage de torse. Sinon tu n’es pas un alpha», ajoute l’entrepreneur russe très connu dans les milieux des technologies informatiques.

Presque 40 000 personnes ont mis un like sur la photo de Dourov qui le représente torse nu sur fond d'une piscine dans la ville d'Ubud, à Bali.

Le nouveau défi, invitant les internautes à imiter les photos sans t-shirt du président russe, fait écho à d’autres flashmobs sur les réseaux sociaux comme le Mannequin challenge (vidéos de personnes immobiles comme des mannequins) et le Ice bucket challenge (geste consistant à se renverser un seau d’eau glacée sur la tête).

Vladimir Poutine, dont les photos sans t-shirt sont connues partout dans tout le monde, en a d'ailleurs remis une couche cet été lorsqu'il n'a encore pas hésité à tomber le haut pendant une petite pause estivale dans la région russe de Touva.

Fondateur du réseau social le plus populaire en Russie et en ex-URSS VK.com et de la messagerie controversée Telegram, Dourov était encore récemment engagé dans une confrontation avec les autorités russes. Certains internautes ont donc noté que le nouveau défi pourrait être moqueur mais de nombreux Russes ont pris le «Shirtless Challenge» au sérieux et ont partagé ses photos sans t-shirt.

Des centaines de publications avec le hashtag du nouveau défi ont déjà été partagées sur Instagram. Et les hommes ne sont pas seuls à avoir décidé d'y prendre part...

Pourtant, plusieurs utilisateurs d'instagram ont vu de la moquerie dans l'initiative de Pavel Dourov et ont décidé de lui répondre dans la même veine.

Et, bien sûr, comme toujours, il n'y a pas de défi sur Internet sans photos de chats...