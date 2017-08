Qui sont les vainqueurs de la guerre des mots entre Washington et Pyongyang ? (VIDEO)

L'escalade verbale entre Pyongyang et Washington fait des heureux. Donald Trump remonte dans les sondages, le sentiment nationaliste est au plus haut en Corée du Nord. Et les ventes d'abris anti-atomiques explosent.

La guerre des mots entre les Etats-Unis et la Corée du Nord ne fait pas que des victimes. Les propos très offensifs de Donald Trump, qui a dernièrement promis «le feu et à la colère» à Pyongyang, ont coïncidé avec une nette remontée du chef d'Etat dans les sondages.

La réponse tout aussi virulente de la Corée du Nord, qui a menacé de lancer des missiles sur l'île américaine de Guam dans le Pacifique, s'accompagne, si l'on en croit les chiffres du gouvernement cités par Reuters, de l'engagement de 3,5 millions de volontaires prêts à se battre pour défendre leur pays.

Auteur: RT France

Parmi les autres vainqueurs de cette escalade verbale, le gouverneur de l'île de Guam a eu le privilège de recevoir un appel du président américain qui voit en lui une future star. Mais surtout, les vendeurs de bunkers et d'abris anti-atomiques se frottent les mains...

