Trump ou Kim Jong-un, qui a dit quoi ? Le quiz spécial guerre nucléaire de RT France

A l'heure où les chefs d'Etat américain et nord-coréen rivalisent en menaces l'un envers l'autre, RT France vous propose d'essayer de relier chaque bravade à son auteur. Les réponses sont parfois étonnantes...

Le monde assiste à une escalade diplomatique pour le moins inquiétante entre Donald Trump et Kim Jong-un, chacun envisageant un possible recours à l'arme nucléaire et multipliant les propos belliqueux. Pour détendre un peu l'atmosphère, RT France vous propose un petit quiz pour tester votre intuition en reliant chaque menace à celui l'a proférée. Donald Trump ? Kim Jong-un ? A vous de deviner.

