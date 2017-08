Le changement climatique, première source d'inquiétude des Allemands

Selon un récent sondage, le changement climatique serait source d'inquiétude pour plus d'Allemands que le terrorisme ou la crise des migrants, pourtant très présents dans le débat public.

Dans une étude menée par l'institut de sondage Kantar Emnid auprès de la population allemande, 71% des personnes interrogées ont désigné le changement climatique comme source particulièrement sérieuse d'inquiétudes personnelles.

L'évolution de l’environnement pèserait plus lourd dans l'esprit des Allemands que la menace terroriste ou le déclenchement de nouvelles guerres, ces deux sujets étant présentés comme des causes sérieuses de craintes par respectivement 63% et 65% de l'échantillon de population interrogé. Un peu plus de 60% des Allemands seraient, en outre, seraient préoccupés par la criminalité dans leur pays.

L'immigration de masse et la crise des migrants, qui ont agité le débat politique ces deux dernières années, sont quant à elles perçues comme sources d'inquiétude par 45% des individus interrogés. Elles inquiéteraient moins que la pauvreté touchant les personnes âgées, mais plus que la perspective de se retrouver au chômage, figurant au plus bas du classement (avec un tiers des sondés environ inquiets).

Un sondage réalisé pour la chaîne allemande ARD début juillet assurait pourtant que les Allemands considéraient ni plus ni moins l'immigration comme le thème le plus important dans le débat public de leur pays.

L'#immigration, première préoccupation des Allemands à quelques semaines des élections fédérales

➡️https://t.co/aMlYWQQrdOpic.twitter.com/wHl538fS98 — RT France (@RTenfrancais) 9 juillet 2017

En tout état de cause, toutes ces données sur l'état d'esprit actuel des Allemands ne devraient pas être ignorées par la chancelière Angela Merkel, qui briguera un quatrième mandat le 24 septembre prochain.

