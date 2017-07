Le terroriste de Hambourg poursuivi par la foule en pleine rue (VIDEO)

Chasse à l'homme en pleine rue d'un quartier commerçant, coups et jets de chaises : l'auteur de l'attaque meurtrière au couteau du 28 juillet a été pourchassé, avant d'être maîtrisé par des passants en colère. Les images sont apparues sur la toile.

«On s'est levé d'un coup et on a vu passer un homme avec un énorme couteau à la main, type couteau à viande [...] des clients ont alors pris tout ce qu'il y avait de chaises dans le café et l'ont pourchassé [...] j'ai entendu au loin un cri "Allahou Akbar", du coup j'ai tout de suite compris que c'était un attentat». C'est ainsi que Ralph, un Hambourgeois présent sur les lieux de l'attaque du 28 juillet a décrit à l'AFP le moment où le terroriste a commis son acte, en pleine journée, dans une rue commerçante de Hambourg.

Cette scène surréaliste, filmée par un amateur, s'est aussitôt retrouvée sur le site internet du magazine Der Spiegel.

Sur la vidéo, on voit quatre hommes entourer l'assaillant au beau milieu de la rue, puis le poursuivre en lui lançant des chaises. L'individu fait front en criant et en agitant un long couteau d'un air menaçant.

Il a finalement été maîtrisé un peu plus loin. Selon Der Spiegel, l'un des passants lui a asséné un coup de barre de fer près d'un arrêt de bus.

Des photos publiées par le journal Bild le montrent d'abord allongé face contre terre, mains menottées derrière le dos et du sang lui coulant sur le front. Sur une autre, on le voit assis sur le siège arrière d'une voiture de police, un sac blanc ensanglanté posé sur sa tête.

L'agresseur, un homme de 26 ans originaire des Emirats arabes unis, a tué à coups de couteau un homme de 50 ans dans le supermarché de ce quartier populaire de la deuxième ville d'Allemagne, avant de blesser plusieurs autres personnes lors de sa fuite en pleine rue, semblant frapper au hasard.

