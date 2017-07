Pour Paris, les nouvelles sanctions américaines contre Moscou sont contraires au droit international

Alors que les élus de la chambre basse du Congrès américain ont voté pour de nouvelles sanctions à l'égard de la Russie, de l'Iran et de la Corée du Nord, la France a fait savoir qu'elle jugeait que celles-ci contrevenaient au droit international.

Les nouvelles sanctions votées le 25 juillet par les Etats-Unis à l'encontre de la Russie, de l'Iran et de la Corée du Nord contredit le droit international, selon un communiqué du ministère français des Affaires étrangères publié le 26 juillet.

Après que la Chambre des représentants du Congrès américain a voté en faveur d'un alourdissement des sanctions contre Moscou, Téhéran et Pyongyang, la France a réagi en soulignant que la portée «extraterritoriale» de celles-ci contrevenait aux principes du droit international. Le ministère des Affaires étrangères français a estimé qu'un ajustement des droits français et européen était désormais nécessaire, afin d'anticiper les effets des sanctions américaines sur l'économie et les citoyens de l'Union européenne (UE).

Avant le vote de ces nouvelles sanctions, qui doit encore être confirmé par le Sénat américain, l'UE avait déjà exprimé de très fortes réserves. Le Financial Times et Politico évoquaient par exemple une note de la Commission européenne dans laquelle était présentée une série de contre-mesures en cas de sanctions contre Moscou «[Bruxelles] doit se tenir prêt à réagir en quelques jours», aurait même lancé le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, cité par les deux médias.

