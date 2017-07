La kétamine serait «incroyablement efficace» contre la dépression selon une étude

Des médecins chercheurs qui ont administré de la kétamine à 16 patients atteints de dépression ont été bluffé par les effets spectaculaires du psychotrope sur les malades. Ils veulent confirmer leurs résultats par une étude de grande ampleur.

Des médecins australiens du Black Dog Institute qui se sont penchés sur l'efficacité de la kétamine, un anesthésique général utilisé de manière détournée pour ses fortes propriétés stupéfiantes, comme traitement de la dépression chez les personnes âgés ont obtenu des résultats très encourageants.

Ils ont mené une étude scientifique sur 16 patients de plus 60 ans, souffrant de dépression depuis plusieurs années, à qui ils ont injecté en intraveineuse et à intervalle régulier, de légères doses du psychotrope pendant cinq semaines. Et les résultats qu'ils ont publiés dans l'American Journal of Geriatric Psychiatry fournissent des preuves préliminaires des propriétés antidépressives de la kétamine.

World-first trial of #ketamine for geriatric #depression by Black Dog Institute and @UNSW shows promising results: https://t.co/EGDWnLeZB1 — Black Dog Institute (@blackdoginst) 24 juillet 2017

«La kétamine marche incroyablement vite et est incroyablement efficace», a confié Colleen Loo, le professeur qui pilote l'étude, à la chaîne ABC News. «Par incroyablement efficace, nous voulons dire passer d'un état de dépressif sévère à aller parfaitement bien en un jour», s'est-elle enthousiasmée. Colleen Loo a précisé qu'il ne s'agissait pas d'un effet temporaire induit par de la drogue, mais bien d'un effet antidépressif qui agissait plus tard.

Après ces premiers résultats encourageants, l'institut prévoit de mener une étude beaucoup plus approfondie pour mieux comprendre et évaluer les risques potentiels d'un tel traitement, notamment son impact sur le fonctionnement du foie. Le prochain essai durera trois ans et sera mené sur 200 personnes souffrant de dépression majeure qu'ils n'ont jamais pu soigner à l'aide des traitements actuels.

