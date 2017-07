35 blessés dans les affrontements entre manifestants palestiniens et forces israéliennes (VIDEO)

Au moins 35 personnes ont été blessées dans de nouvelles violences consécutives à l'installation par Israël de détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des Mosquées à Jérusalem.

Les nouvelles mesures de sécurité, prises par Israël qui insiste sur l’installation de détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des Mosquées, ont immédiatement provoqué la fureur des Palestiniens. Ces derniers craignent qu'Israël ne cherche à remettre en cause le statu quo en vigueur depuis plusieurs décennies sur ce site sensible.

Depuis l’installation de ces portiques de sécurité, les Palestiniens ont boycotté le site, priant en dehors, et les violences entre manifestants et forces israéliennes ont été quotidiennes.

Les affrontements entre protestataires et forces de l'ordre israéliennes ont abouti à la mort de cinq personnes, dont trois Palestiniens et deux Israéliens. Plus de 35 ont été grièvement blessés lors de récents affrontements.

