Un millier de manifestants à Moscou contre les restrictions sur Internet (VIDEO)

Environ un millier de Russes ont défilé le 23 juillet dans les rues de Moscou lors d'une manifestation, autorisée par les autorités, contre le renforcement de la surveillance et des restrictions sur Internet.

Aux cris de «Non à la censure, non à la dictature», ou encore «A bas l'Etat policier», les manifestants ont marqué leur opposition aux dernières mesures législatives visant à renforcer le contrôle d'Internet par les autorités.

La police a estimé le nombre des manifestants à 800. Selon un journaliste de l'AFP sur place, ils étaient entre 1 000 et 1 500 à avoir répondu à l'appel du parti Parnas, dirigé par l'ancien Premier ministre Mikhaïl Kassianov et qui a organisé cette manifestation.

Les services de sécurité russes s'attaquent à la messagerie #Telegramhttps://t.co/Ca0vxQm5wHpic.twitter.com/zAtBz2iVYG — RT France (@RTenfrancais) 26 juin 2017

Le net russe connait ces dernières années un tour de vis des autorités et la tendance se renforce actuellement, sur fond de lutte antiterroriste. Le 21 juillet, le parlement russe a ainsi approuvé une loi interdisant l'utilisation en Russie des «anonymizers», services web qui permettent d'accéder de manière anonyme à des sites bloqués dans le pays.

Il a également voté une loi obligeant les utilisateurs à s'identifier par un numéro de téléphone pour utiliser les messageries sur internet. Fin juin, Roskomnadzor, l'autorité de surveillance des médias, avait aussi menacé de bloquer Telegram, une messagerie très populaire en Russie pour son niveau élevé de cryptage.

Et depuis le 1er janvier, les entreprises web russes et étrangères sont forcées de stocker les données de leurs utilisateurs en Russie et de les transmettre aux autorités si elles en font la demande.