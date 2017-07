Avion vs voiture : Mig-29 et Audi s’affrontent au MAKS 2017

Le programme du Salon aérospatial international de Moscou, qui se déroule du 18 au 23 juillet, propose, en plus des spectacles aériens et autres exposions, une course originale, entre des avions de chasse Mig-29 et des voitures de course Audi.

Plus de 70 appareils prennent part à cette édition du MAKS, un événement aéronautique comparable à celui du Bourget qui se déroule dans la région de Moscou. Parmi les spectacles aériens quotidiens, l’édition 2017 du salon aéronautique a préparé quelques courses au format original : des voitures de course de la marque allemande Audi lancent un défi aux avions de chasse russes Mig-29. La course est prévue à 16h30, suivie d’un spectacle aérien d’avions et d’hélicoptères.

D’après les organisateurs, plus de 800 entreprises en provenance de 32 pays participent cette année à la 13e édition de la revue aérienne russe.

