Tensions dans l’Himalaya : la Chine demande à l’Inde de retirer ses troupes pour éviter l’«escalade»

Pékin a appelé New Delhi à retirer ses troupes d’un territoire disputé situé dans la chaîne montagneuse de l’Himalaya. La Chine dit souhaiter éviter une «escalade» quelques jours après que Pékin ait mené des exercices militaires dans la région.

«Nous avons déclaré à plusieurs reprises espérer que la partie indienne arrive à une parfaite compréhension de la situation et retire immédiatement ses troupes qui ont traversé illégalement depuis leurs frontières.» Le ton monte entre Pékin et New Delhi. Lu Kang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a, une nouvelle fois, demandé à l’Inde d’ordonner à ses soldats de quitter une zone disputée de l’Himalaya située au croisement des frontières chinoise, indienne et du Bhoutan.

D’après Pékin, satisfaire à cette demande est essentiel avant que toute discussion sur le territoire disputé puisse commencer.

Le statut de cette zone située au croisement des trois nations a mené la Chine, l’Inde et son allié bhoutanais dans une impasse diplomatique qui dure depuis des décennies.

Les tensions entre la Chine et l’Inde se sont intensifiées le 16 juin. La Chine a commencé à construire une route sur le plateau du Doklam qui, selon l’Inde, est une zone souveraine de son allié : le Bhoutan.

La petite nation asiatique a répliqué à cette décision de Pékin en demandant l’aide de l’Inde qui a envoyé ses troupes sur place.

New Delhi a alors prévenu la Chine que la construction de cette route représentait «un sérieux problème de sécurité».

Le courroux de Pékin

Le déploiement de troupes indiennes a rendu furieuse la Chine. Les déclarations du porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois ont été prononcées quelques jours après que Pékin ait mené 11 heures d’exercices militaires dans la proche région du Tibet.

Les manoeuvres en question ont fait intervenir des divisions équipées de lance-roquettes, mitrailleuses lourdes et mortiers selon CCTV. Toujours selon le réseau de télévision chinois, les exercices incluaient également le traçage et ciblage d’«avions ennemis».

Au mois de juin, Chine et Inde ont renforcé leur présence militaire dans la zone avec environ 3 000 soldats chacun sur place. Les médias d’Etat chinois affirment que l’Inde a un total de 200 000 soldats stationnés dans les zones qu’elle se dispute avec l’Inde. Bien plus que la Chine.

Ces disputes territoriales entre Pékin et New Delhi sont les plus sensibles depuis 1962. A l'époque, les deux pays étaient entrés dans un bref conflit entraîné par les tensions autour du Tibet. La Chine en était sortie renforcée.