Comment survivre à une attaque terroriste ? Londres diffuse un spot pour ses touristes (VIDEO)

Alors que l'été vient de commencer, la police du Royaume-Uni a réalisé une vidéo aux relents anxiogènes pour prodiguer à ses ressortissants des conseils sur l'attitude à adopter en cas d'attaque terroriste pendant leurs vacances.

Avant de partir en vacances, il est d'usage de vérifier que l'on n'a pas oublié sa crème solaire, son maillot de bain et ses tongs. Désormais, les touristes britanniques sont également incités à se préparer en cas d'attaque terroriste. La police antiterroriste du Royaume-Uni a réalisé une vidéo à cette fin, expliquant aux ressortissants du pays comment réagir en cas de menace.

Ce clip de quatre minutes illustre la recommandation des autorités en cas d'attaque terroriste résumée par la formule «Run, hide, tell» (Fuyez, cachez-vous, prévenez la police). En cas de coups de feu, prévient une voix off, il convient de fuir «en prenant soin d'éviter de s'exposer aux tirs». Si une telle option n'est plus possible, il faut alors se cacher, sans bien sûr oublier de mettre son téléphone portable en mode silencieux.

La police britannique précise cependant que rien ne laisse penser que les citoyens britanniques feraient l'objet de menaces particulières – bien qu'aucune des attaques récentes perpétrées en Europe n'ait explicitement pris pour cible un groupe de citoyenneté définie. «La probabilité d'une telle attaque demeure faible», tient en outre à nuancer Scott Wilson, coordinateur national de la protection civile au Royaume-Uni, cité par la Press Association, un regroupement des journaux de province anglais.

La vidéo ne revêt donc qu'un caractère préventif. «Nous voulons inciter les gens à aborder ces situations comme ils sont habitués à le faire avec les consignes dans les avions», explique Scott Wilson. «C'est une mesure de précaution», ajoute-t-il, soulignant le fait que cette vidéo ne doit pas provoquer l'inquiétude des Britanniques.

