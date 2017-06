Moscou sous un «déluge vétérotestamentaire» (PHOTOS, VIDEOS)

Un orage inédit vient de frapper la capitale russe le 30 juin. A en croire le service météorologique russe, une averse d'une telle ampleur ne s’est abattue sur la capitale russe qu’en 1923. La violence des intempéries en images par les Moscovites.

C’est le centre météo Fobos a fait référence au Vieux testament pour mieux décrire le temps moscovite le 30 juin. L’averse durera presque 15 heures sans interruption et 30 à 40 millimètres de précipitations sont prévues, soit la moitié de la norme mensuelle à Moscou. Du jamais vu depuis 1923 selon les métérologues. Après le déluge à Berlin, la pluie, la grêle, et de violentes rafales de vent se sont déjà abattues sur la capitale russe faisant trois victimes et cinq blessés selon un bilan arrêté à 17h (heure locale), selon l’agence russe Interfax.

Des internautes n'ont pas manqué d'évoquer «l’Apocalypse» moscovite sur les réseaux sociaux.

Les nuages sur le quartier d’affaires Moscow City.

😱🌪🚳🆘⁉️#msk #moscow #summer2017 #moscowcity Une publication partagée par Вера (@vera_novok) le 30 Juin 2017 à 5h51 PDT

De la grêle...

Des vidéos de l'averse au centre de Moscou

#moscow Une publication partagée par 🔳 (@malevich_u) le 30 Juin 2017 à 5h02 PDT

Вместо тысячи фото дождя в Москве, одно видео как накрыло Арбат ))) #moscow #ураганвмоскве #shaboor Une publication partagée par Ivan Shaburov (@dib_shaboor) le 30 Juin 2017 à 6h39 PDT

Certains internautes se sont dits que le meilleur hashtag pour faire remonter leurs vidéos serait #courssansteretourner.

D’autres se sont souvenus du roman de Mikhaïl Boulgakov Le Maître et Marguerite pour citer sa description de l’orage à Jérusalem.

Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город pic.twitter.com/DPk0cjZgkm — use (@uwillseetheeend) June 30, 2017

ФОТОФАКТ! Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город: pic.twitter.com/FU0XWiGaWd — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) June 30, 2017

Certains ont également fait remarquer la forme du nuage

Moscow’s weather apocalypse looks exactly like you’d expect it to look. pic.twitter.com/FDFS2sS59i — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) June 30, 2017

Une vidéo filmée à côté de la place Rouge dans laquelle on voit le vent emporter des cabines sanitaires a fait un carton sur le Net avec plus de 1 500 retweets et plus de 1 700 «j'aime»

На Красной площади. Даже туалеты бегут от кровавого режима. pic.twitter.com/iZbLHELXHR — EugeneD. (@EugeneDX14) June 30, 2017

Le 29 mai, un avis de tempête avait été déclaré dans la capitale de la Russie. De fortes pluies orageuses et de violentes rafales de vent se sont abattues sur Moscou dès le milieu de l’après-midi faisant 11 victimes.