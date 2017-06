Staline, Poutine et Pouchkine, les trois personnalités les plus célèbres pour les Russes

Le dirigeant soviétique Joseph Staline, le président russe Vladimir Poutine et le poète Alexandre Pouchkine sont les trois personnalités les plus célèbres de tous les temps, selon les Russes, a révélé un sondage du centre d'études Levada.

Pour 38% des Russes, Joseph Staline est la personnalité la plus remarquable au monde. Le dirigeant soviétique figure invariablement parmi les trois personnalités les plus importantes citées par la population russe depuis 1999. Sa présence en haut du classement est due aux événements historiques qui ont eu lieu alors qu'il dirigeait l'URSS, notamment la victoire de l’Union soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale.

Avec 34% des voix, le président Vladimir Poutine et le poète Alexandre Pouchkine occupent ex æquo la deuxième place du podium des personnes les plus célèbres au monde. Alors que Joseph Staline et Alexandre Pouchkine trustent les premières places depuis plusieurs années, Vladimir Poutine figure aux avants-postes du sondage pour la première fois.

Suivent ensuite, dans l'ordre : le père de la révolution bolchevique Vladimir Lénine (32%), le tsar Pierre Le Grand (29%), le premier cosmonaute soviétique Iouri Gagarine (20%), l'écrivain Léon Tolstoï (12%) et le maréchal Gueorgui Joukov (12%), pour son rôle de premier plan dans la Seconde Guerre mondiale.

Le premier étranger du classement ne pointe qu'à la 14e place : il s'agit de Napoléon, qui a marqué l'Histoire pour son invasion de la Russie puis sa désastreuse retraite en 1812. Lui succèdent deux illustres physiciens : Albert Einstein (16e) puis Isaac Newton (19e).

Le dernier dirigeant de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, arrive à la dernière place du classement (20e), avec seulement 6% des Russes considérant qu'il fait partie des personnalités les plus remarquables ayant jamais existé.

