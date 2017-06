Biélorussie : il perd le contrôle de son char... et termine sa course sur le terre-plein central

Il a appuyé un peu trop fort sur le champignon. A l'occasion des préparatifs du défilé militaire de la fête de l'indépendance biélorusse, le pilote d'un char russe T-72 a perdu le contrôle de son blindé en plein centre-ville.

Lors du passage à Minsk d'une colonne de chars russes T-72 devant participer à la fête de l'indépendance de la Biélorussie, qui aura lieu le 3 juillet prochain, un pilote a perdu le contrôle de son engin en plein centre-ville, probablement à cause d'une vitesse excessive et de la chaussée humide. Après un tête à queue presque complet, tout en dérapage, il a terminé sa course en heurtant le terre-plein central.

Un accident impressionnant qui a démoli la chaussée et fait s'effondrer un lampadaire, mais qui ne semble heureusement pas avoir fait de blessé.

Танк врезался в столб! В Минске!! ТАНК!! СТОЛБ!! МИНСК!! pic.twitter.com/KCoy0DWbGD — Krasnaok (@Krasnaok) 24 juin 2017

Le char a lui aussi été endommagé dans l'accident, comme le montre une photo prise de l'autre côté de la route.

Я думал что танки из железа, но столб похоже целее танка! pic.twitter.com/g5OZo3pWHH — Krasnaok (@Krasnaok) 24 juin 2017

