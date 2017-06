L'extrême droite et les antifas s’opposent dans des manifestations à Londres

La police de Londres a annoncé avoir pris toutes les précautions en amont des manifestations des antifascistes et de l'extrême droite, le 24 juin, dans le centre de la capitale britannique. Les premières interpellations ne se sont pas fait attendre.

La English Defence League a organisé une marche dans le centre de Londres, tandis que les associations à la sensibilité radicalement opposée que sont Unite Against Fascism et United Against Extremism ont répondu par une contre-manifestation.

Après avoir «imposé des conditions strictes» aux organisateurs et annoncé «des arrestations possibles», les forces de l’ordre ont commencé à mener des interpellations dès le début de la manifestation.