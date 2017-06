Un homme politique américain condamné après une prise de catch sur un journaliste

Un candidat républicain au Congrès, qui avait fait une prise de catch à un journaliste la veille de son élection, a été condamné le 12 juin à une amende, 40 heures de services d'intérêt général, et 20 heures d'ateliers de gestion de la colère.

Une histoire rocambolesque comme la scène politique américaine nous en offre parfois. Greg Gianforte, homme d'affaires du Montana de 56 ans et élu républicain, avait plaidé coupable et présenté ses excuses au reporter Ben Jacobs, du quotidien The Guardian, pour une altercation qui avait immédiatement fait le tour du monde, grâce à un enregistrement audio accablant.

Montana's newly-elected congressman Greg Gianforte pleads guilty to assault.. https://t.co/GUHWN69vW3 via @YouTube — ★ Larry ★ (@Tyler3061) 12 juin 2017

Le journaliste venait de poser une question relative à une loi sur la santé. L'élu républicain, apparemment exaspéré, l'avait soulevé puis jeté au sol, brisant ses lunettes.

Don à une association de défense des journalistes

«Bien que cela n'ait pas été mon intention de le blesser, je reconnais que Ben a été blessé durant ce contact», a déclaré l'élu républicain lors d'une audience au tribunal de Bozeman, dans le Montana.

Il évite ainsi une peine de six mois de prison. L'amende se monte à 385 dollars.

Dans le cadre d'un accord à l'amiable avec le journaliste, Greg Gianforte a également fait un don de 50 000 dollars à l'association de défense des journalistes Committee to Protect Journalists.

«Je n'avais pas le droit de répondre comme je l'ai fait», avait-il écrit la semaine dernière. Avant d’ajouter à l'endroit des journalistes : «Vous faisiez votre travail.»