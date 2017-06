Des milliers de Marocains manifestent contre le gouvernement dans le centre de Rabat

Des milliers des gens se sont réunis dans le centre de Rabat pour manifester contre la politique du gouvernement marocain. Ils réclament la libération d'une centaine d’activistes, militants et soutiens du mouvement populaire Hirak.

Le 11 juin, la capitale marocaine connaît une nouvelle manifestation nationale à laquelle participent de nombreuses mouvances solidaires avec le Hirak, dont le mouvement islamiste non autorisé mais toléré Al Adl Wal Ihssane.



Depuis plus de dix jours, chaque nuit, à Al Hoceima, mais aussi dans diverses localités du Rif et de nombreuses villes de tout le Maroc, des milliers de personnes sortent dans les rues pour réclamer la libération d'une centaine d’activistes, militants et soutiens du mouvement populaire. Les autorités ont, depuis l’arrestation du leader Nasser Zafzafi, opté pour une ligne dure, interpellant à tour de bras au sein du mouvement. En réaction, Rabat a été désignée pour accueillir une manifestation nationale le 11 juin.