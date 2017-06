En direct : cérémonie d’ouverture de l’exposition «Energie de l'avenir» à Astana

L'exposition internationale spécialisée «Astana EXPO-2017» intitulée «Energie de l'avenir» a ouvert ses portes le 9 juin dans la capitale kazakhe. Elle durera 93 jours et sera l'un des événements culturels les plus spectaculaires de l'année.

Le 9 juin, la capitale kazakhe Astana a inauguré en grande pompe l’exposition internationale intitulée «Energie de l’avenir». L’exposition internationale accueillera le public du 10 juin au 10 septembre. Les représentants de plus d’une centaine de pays et de 22 organisations internationales ont prévu d’y prendre part.

Dans le cadre de cet événement, des rencontres entre dirigeants politiques auront lieu afin de promouvoir un mode de vie éco-énergétique et présenter de nouvelles sources d'énergie renouvelables. Les visiteurs de l'exposition pourront non seulement en apprendre davantage sur les différents types d'énergie, mais aussi profiter du large programme culturel et récréatif disponible en marge de l’événement.

La France y participe, avec un pavillon de plus de 1 000 mètres carrés. Cette vitrine de l’énergie de l’avenir produite en France s’articulera autour de trois thématiques sur lesquelles les entreprises françaises ont choisi de se concentrer : la ville durable, les énergies renouvelables et les mobilités éco-compatibles.

De plus, au fil de la visite du pavillon français, les œuvres d’artistes français pourront être contemplées, telles que des photographies de paysages emblématiques accrochées aux façades extérieures, une Marianne réalisée par Yann Dalon ou encore Mini Agua, de la sculptrice Mylène Guermont.