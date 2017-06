On ne paiera pas pour ce «put*** de mur» : quand un ex-président mexicain écharpe Trump (VIDEO)

L'ancien président du Mexique Vicente Fox a interpellé directement Donald Trump dans une vidéo au ton volontairement humoristique et moqueur. Son but : tourner en dérision le projet de mur à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis.

Vicente Fox Quesada, président du Mexique de 2000 à 2006, a décidé de «troller» Donald Trump. «Vous allez construire un mur de 25 milliards de dollars qui sera mis en défaut par une échelle à 25 dollars ?», lance-t-il goguenard au président des Etats-Unis, en référence au mur promis par le candidat Trump à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis.

Jouant sur les clichés prêtés aux Mexicains, avec force jurons et mots grossiers, le chef d'Etat se moque en outre du locataire de la Maison Blanche, qualifié de «président du collège électoral», en référence au fait que les Américains n'élisent pas directement leur président. «Votre mur n'arrêtera personne de déterminé à franchir la frontière [entre le Mexique et les Etats-Unis]», conclut le dirigeant mexicain, dans un anglais teinté d'un fort accent mexicain totalement assumé.

