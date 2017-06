«Make the planet great again» : l'anglais d'Emmanuel Macron ne plaît pas à tout le monde

Après l'annonce du retrait des Accords de Paris par Donald Trump, la réponse d'Emmanuel Macron, d'abord en français puis doublé en anglais a suscité des réactions contrastées dans la classe politique ainsi que sur les réseaux.

«Make the planet great again» : le coup de communication est une réussite. En parodiant le slogan de campagne de Donald Trump de 2016, «Make America great again», Emmanuel Macron a marqué un point, la presse louant dans la foulée son anglais. Mais en France, un président abandonnant la langue de Molière pour celle de Shakespeare, afin de répéter le même discours, ne pouvait que susciter une petite polémique.

Sur le plateau de Public Sénat, ce 2 juin, le secrétaire général du Front national Nicolas Bay n'a pas caché son indignation. «Il y a quelque chose de choquant [...] dans l'attitude d'Emmanuel Macron de s'exprimer en anglais depuis l'Elysée», s'est-il insurgé. «Tous les médias américains l'ont repris», coupe alors le journaliste, avant que le député européen ne reprenne : «On est en pleine ingérence et en pleine leçon de morale.»

.@NicolasBayfn : "Il y a quelque chose de choquant dans l'attitude d'E. Macron de s'exprimer en anglais depuis l'Elysée" #Tdinfospic.twitter.com/ieWsUrVIi9 — Public Sénat (@publicsenat) 2 juin 2017

En revanche, l'écologiste Cécile Duflot ne cache pas son enthousiasme pour la pique d'Emmanuel Macron, allant jusqu'à s'en féliciter en anglais.

Il faut dire que la petite phrase d'Emmanuel Macron est devenue virale sur les réseaux, accompagnée même d'un visuel spécialement créé pour l'occasion et retweeté plus de 117 000 fois. Soit plus que le «Make America great again» de Donald Trump posté une énième fois sur Twitter le 1er juin 2017, comme le relève un internaute, heureux de cette victoire.

Trump est sûrement furieux ! Son tweet a bcp moins de "j'aime" et de "retweet" que celui d'@EmmanuelMacron ! 😂😂😂#MakeOurPlanetGreatAgainpic.twitter.com/WSp5AncngC — Emmanuel C. (@em971manuel) 2 juin 2017

Tandis que d'autres déplorent ce qu'ils considèrent comme une défaite de la langue française.

Le français est la langue historique de la diplomatie, il faudrait le raviver. Au lieu de ça, EM s'englue dans le mondialisme. — Emmanuel Taffarelliن (@ManuTaffarelli) 2 juin 2017

Un autre relève que lors du sommet du G7, le 27 mai dernier, Emmanuel Macron jugeait le président américain ouvert à la discussion quant au sujet du changement climatique.

Bon, nous avons tous noté la capacité d'analyse et la capacité de convaincre d'Emmanuel Macron 😂 pic.twitter.com/Gf0vN5uFdO — EL ЯAFA ن (@IsrafilElRafa) 2 juin 2017

