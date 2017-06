Poutine à Oliver Stone : Edward Snowden n’est pas un traître mais ce qu’il a fait était mal

Dans la bande-annonce d'un nouveau documentaire, le président russe se penche sur le cas du lanceur d’alerte réfugié à Moscou. S’il ne cautionne pas ses méthodes, Poutine considère que Snowden était en droit de prendre sa décision.

«Snowden n’est pas un traître. Il n’a pas trahi les intérêts de son pays. Il n’a pas non plus fourni d’informations à un autre pays […] Ce que fait Snowden, il le fait publiquement», déclare Vladimir Poutine dans la bande-annonce d’un documentaire à venir intitulé The Putin Interviews, diffusée le 1er juin par la chaîne câblée américaine Showtime.

Dans la séquence, le réalisateur Oliver Stone, déjà auteur en 2016 d’un film retraçant la vie de l’ancien employé de la NSA, qui a fait fuiter des documents confidentiels sur les pratiques d’espionnage de l’agence américaine, interroge le président russe, au volant d’une voiture.

Auteur: SHOWTIME

«Je pense qu’il [Snowden] n’aurait pas dû le faire. S’il n’aimait pas quelque chose dans son travail, il aurait simplement dû démissionner», déclare Vladimir Poutine, précisant toutefois que la décision prise par le lanceur d’alerte, réfugié depuis 2013 à Moscou, était «son droit».

«Mais puisque vous me demandez si c’est bien ou mal, je pense que c’est mal», poursuit-il.

Oliver Stone dresse même un parallèle avec le parcours du dirigeant russe, qui avait quitté les services secrets soviétiques KGB le 20 août 1991, en raison d’un désaccord avec la tentative de coup d’Etat menée par des responsables conservateurs du Parti communiste pour renverser Mikhail Gorbatchev.

«J’ai démissionné parce que je n’étais pas d’accord avec les actions entreprises par le gouvernement», confie Vladimir Poutine.

Comme l’a expliqué Oliver Stone dans un entretien au journal australien Sydney Morning Herald le 29 avril, The Putin Interviews vise à présenter aux Américains les vues du président russe, auxquelles ils ont peu accès, selon lui.

Le documentaire sera diffusé en quatre parties dès le 12 juin sur Showtime.