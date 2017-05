Moscou : un violent orage fait plusieurs morts et des dizaines de blessés (PHOTOS, VIDEOS)

Onze personnes ont été tuées et une cinquantaine d’autres blessées lors d’un violent orage qui a frappé la capitale russe et ses alentours. Les rafales de vents ont reversé plusieurs abribus et couché des centaines d’arbres.

Même si le printemps semble enfin arriver à Moscou, il est encore trop tôt pour se réjouir. Un violent orage a fondu sur la région.





#ураган#коллапс#москва #жесть#деревья#ветер#шторм Публикация от Dmitriy Sachko (@dmitriysachko) Май 29 2017 в 6:04 PDT



Les rafales des vents ont renversé plusieurs abribus, tuant un homme dans le sud de Moscou. La mairie de Moscou a annoncé qu'au moins 11 personnes avaient péri suite à cet orage.





Ураган!!!будьте аккуратны!остановка рухнула на человека и он погиб!#чертаново #кировоградская #ураган Публикация от Ксения Яковец (nails💅) (@oksanayakovec) Май 29 2017 в 6:19 PDT

Des dizaines d’arbres sont tombés sur des voitures garées à proximité et une grue a même été balayée.

En outre, plus de 7 300 personnes ont été privées de l’électricité à cause de cet orage.