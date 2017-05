Quand la police russe arrête un mineur pour avoir… récité le monologue d'Hamlet

Une vidéo d’arrestation d’un mineur dans le centre de Moscou pour la lecture des poèmes de Shakespeare a été publiée sur les réseaux sociaux et a provoqué un tollé. La police a entamé une enquête préliminaire.

«Etre ou ne pas être ? Telle est la question». Est-ce qu’on peut réciter des poèmes dans la rue ? Et s’il s’agit du monologue d’Hamlet ? Et si tu n’as que 10 ans ?...

L’histoire d’Oskar Mironov, âgé de 10 ans, a bouleversé le net russe. Le 26 mai, une vidéo choquante a été publiée sur Facebook. Le garçon était en train de réciter le monologue d'Hamlet à haute voix dans la rue Vozdvizhenka, située dans le centre de la capitale russe quand les policiers l’ont arrêté car ils pensaient que le garçon mendiait. L’enfant s’est effaré et a commencé à pleurer et hurler de toutes ses forces. Une femme, qui s’est avérée d’être sa belle-mère, a tenté d’expliquer aux policiers que l’enfant n’était pas seul mais ils l’ont emmené au poste de police. La belle-mère l’a suivi. Tout le processus a été filmé.

Le père de l’enfant est arrivé au poste de police où il a expliqué aux policiers que son fils lisait de la poésie pour travailler ses talents d’acteur tandis que sa belle-mère était assise sur un banc et lisait un livre. Il a précisé qu’en récitant des poèmes dans la rue animée, son fils essayait de surmonter ses complexes.

Quelques jours auparavant, un journaliste du quotidien russe Moskovski Komsomolets avait d’ailleurs publié une vidéo de lui en train de réciter par cœur le célèbre monologue d’Hamlet «To Be Or Not To Be» dans une rue piétonne très fréquentée. Il avait précisé que certains passants lui donnaient des pièces de monnaie mais qu’il ne faisait pas la manche.

Le Comité d’enquête de Moscou a fait savoir qu’il enquêterait sur les agissements des policiers et des parents. La police de Moscou a aussi annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire, dont les résultats seront rendus publics.