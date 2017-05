G7 : des militants se déguisent en dirigeants des grandes puissances se gavant de spaghettis (VIDEO)

Des militants d'Oxfam ont voulu attirer l'attention des dirigeants occidentaux présents au G7 à Taormine (Sicile), stigmatisant leur inaction face aux risques de famine dans le monde en les représentant en train d'engloutir un plat de pâtes.

En marge du G7 à Taormine, des militants de la confédération Oxfam, qui réunit 20 associations de lutte contre la pauvreté, se sont déguisés en dirigeants des pays occidentaux se gavant de spaghettis pour dénoncer leur inaction face à la faim dans le monde et en particulierau Yémen, au Nigeria, en Somalie et au Soudan du Sud.

Sur une vidéo on peut voir les militants portant des masques géants à l’effigie du président français Emmanuel Macron, de son homologue américain Donald Trump, du Premier ministre britannique Theresa May, de la chancelière allemande Angela Merkel, du Premier ministre canadien Justin Trudeau, du président du Conseil italien Paolo Gentiloni et du Premier ministre japonais Shinzo Abe.

Tous les sept engloutissent un énorme plat de pâtes, tandis qu'au dessus, une pancarte rappelle qu'actuellement, «la famine touche 30 millions de personnes dans le monde».

Lire aussi : Les dirigeants du G7 observent un démonstration d’acrobaties aériennes à Taormine