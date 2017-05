Poutine à Paris le 29 mai ? L'annonce se fera «en temps voulu», selon le Kremlin

Evoquant une information présentée dans la presse russe selon laquelle Poutine devrait se rendre à Paris fin mai, le Kremlin a affirmé que, pour l'heure, aucun déplacement officiel n’avait été annoncé.

«Si une visite de Poutine a lieu, nous ferons une annonce en temps voulu», a expliqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en évoquant les rumeurs sur une possible visite de Vladimir Poutine à Paris.

Le 21 mai, le quotidien russe Kommersant a annoncé que Vladimir Poutine se rendrait en France le 29 mai à l'occasion de l'inauguration d'une exposition consacrée à l'empereur russe Pierre le Grand au château de Versailles.

Le 18 mai, Emmanuel Macron s’est entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine. Les deux chefs d’Etat ont discuté des perspectives de coopération entre les deux pays.

Le porte-parole du Kremlin précise que #Poutine est à l'origine du premier échange avec #Macron

«Les deux parties ont exprimé la volonté de développer les relations russo-françaises, traditionnellement amicales, dans les domaines politique, commercial, économique, culturel et humanitaire», a fait savoir le Kremlin dans un communiqué.

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont également convenu de coopérer sur les questions internationales et régionales, notamment dans la lutte contre le terrorisme et le règlement de la crise ukrainienne dans le cadre de rencontres dites «au format Normandie», réunissant les dirigeants russe, français, allemand et ukrainien.