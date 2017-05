Une voiture fonce dans la foule à New York : un mort et plusieurs blessés

Une voiture a renversé des piétons le 18 mai sur Times Square à New York, l'une des places les plus fréquentées au monde, faisant un mort et 19 blessés, dans ce qui s'avère être un accident, selon la police.

«Le FDNY confirme un mort et 19 blessés dans l'accident de voiture à Times Square», ont indiqué sur Twitter les pompiers de New York (Fire Department of New York), après qu'une voiture a renversé des piétons, le 18 mai.

Un photographe de l'AFP, qui se trouvait tout près du lieu de l'accident, a vu le véhicule débouler à toutes allures sur la place où se trouvaient de nombreux touristes, sous un soleil radieux.

«Il y avait des gens par terre [et] des gens qui pleuraient», a-t-il fait savoir.

Il a dit avoir vu une femme dont le visage était recouvert d'un linge blanc, sans pouvoir confirmer s'il s'agissait de la victime décédée évoquée par les pompiers.

La police new-yorkaise a confirmé qu'il s'agissait selon les informations préliminaires d'un «accident», et qu'il y avait de multiples blessés. Elle n'a pas donné d'autres détails dans l'immédiat.

Le véhicule a arrêté sa course en rentrant dans un poteau de signalisation et a pris feu. De nombreux véhicules d'urgence – police, ambulance, pompiers – se trouvent sur les lieux.

Les forces de l'ordre ont bouclé l'intersection entre la 45ème avenue et Broadway afin de mener l'enquête. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, est venu sur les lieux du drame.

Man run over by car at 42nd/7th. Others injured by vehicle on sidewalk. #attack#timessquarepic.twitter.com/onvLUEKSKY — David Shuster (@DavidShuster) 18 mai 2017

WCBS-TV a identifié le conducteur du véhicule, qui a été interpellé. Il s'agit d'un homme âgé de 26 ans, résident du Bronx et connu pour des faits de conduite en état d'ivresse. Il avait également un passif dans l'armée.

L'incident n'est, pour l'instant, pas traité comme une attaque terroriste par les autorités, a rapporté la police de la ville de New York. «Sur la base de l'information dont nous disposons pour l'instant, il n'y a aucune indication qu'il s'agissait d'un acte de terrorisme», a déclaré pour sa part le maire de New York Bill de Blasio, lors d'une conférence de presse sur place.