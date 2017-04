La foudre frappe un présentateur chinois en direct (VIDEO)

Un présentateur météo a eu une belle frayeur en plein direct. La foudre s'est abattue sur le parapluie qu'il tenait à la main pour le protéger du vent et de la pluie en plein orage lors d'une intervention en extérieur.

Lu Xiaodong, présentateur météo chinois, présentait en direct et en extérieur la météo pour la chaîne Dalian TV. Alors qu'il décrivait les conditions météorologiques, peu clémentes compte tenu de l'orage sous lequel il se trouvait, la foudre a touché l'armature métallique de son parapluie propageant la décharge électrique importante au présentateur, via la tige du parapluie qu'il tenait à la main.

Comme on peut le voir dans la vidéo diffusée sur YouTube, un éclair semble s'élever du parapluie et dans le même temps, on entend le cri du présentateur, touché par la décharge électrique.

«Ma main était engourdie et j'ai vu des étincelles électriques jaunes sur le dessus de ma main. La vidéo n’a pas capté les étincelles, peut-être parce que le courant électrique était relativement faible», a confié Lu Xiaodong au South China Morning Post, après avoir surmonté le choc.

Selon le présentateur, le caméraman a lui aussi été frappé par la foudre. Heureusement, les deux hommes s'en sont sortis sains et saufs après s'être fait une belle frayeur.

Lire aussi : Surprise en plein direct, une journaliste australienne vit un grand moment de gêne (VIDEO)