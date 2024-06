Une banderole à l'effigie de Vladimir Poutine interrompt un discours de Nigel Farage

Un discours de campagne par Nigel Farage, le chef du parti de droite britannique Reform UK, a été interrompu le 30 juin à Walton on the Naze en Angleterre, par le déploiement d’une banderole de Vladimir Poutine. L’action a été menée par Led by Donkeys, des militants dénonçant les propos de Farage sur l'expansion de l'UE et de l'OTAN.

«I love Farage» : une banderole à l’effigie de Vladimir Poutine, tout sourire et le pouce levé, a été déployée dans le dos du leader conservateur britannique Nigel Farage alors qu’il prononçait un discours à Walton on the Naze, dans le sud-est de l’Angleterre, le 30 juin dans la soirée.

Le groupe de militants Led by Donkeys, qui s'oppose aux vues de Farage, a revendiqué l’action, déclarant sur X : «Nigel Farage dit que Poutine est le leader mondial qu'il "admire le plus" et blâme l'Occident pour l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie.»

Une accusation faisant référence à des propos tenus le 21 juin dernier à la BBC. Durant cette interview, Farage a déclaré que l'expansion vers l'est de l'UE et de l'OTAN avait provoqué le conflit en Ukraine : «nous avons provoqué cette guerre. Bien sûr c’est de la faute de Poutine, il a utilisé ce que nous avons fait», avait-il affirmé.

Des remarques qui sur lesquelles ont sauté ses détracteurs à l'approche des élections nationales du 4 juillet. Le parti de Farage est crédité de millions de voix.

«Qui a mis ça là-haut ?», a déclaré Farage en remarquant la banderole, ajoutant : «Quelqu'un au Columbine Center doit se faire virer.» «Déchirez-la!», a quant à lui scandé le public.

Farage est en campagne pour être élu député à Clacton-on-Sea, non loin de Walton on the Naze. Il a été l’un des principaux artisans de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, qui a finalement eu lieu le 31 janvier 2020.