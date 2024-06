Ukraine : Zelensky limoge un général, accusé d’avoir «négligé la vie des soldats»

Quatre mois après l’avoir nommé à la tête des forces conjointes de l’armée ukrainienne,Volodymyr Zelensky a limogé le 24 juin le lieutenant-général Yuriy Sodol. Celui-ci avait notamment été accusé d’avoir causé la mort de plus de soldats ukrainiens que les forces russes.

«J’ai décidé de remplacer le commandant des forces conjointes des forces armées ukrainiennes, le lieutenant-général Yuriy Sodol, par le général de brigade Andriy Hnatov», a annoncé le 24 juin Volodymyr Zelensky sur Telegram. Le président ukrainien n’a fourni aucune explication quant aux motivations de cette décision, tout comme le décret publié sur le site de la présidence, annonçant la nomination d’Andriy Hnatov au poste de Yuriy Sodol.

Celui-ci avait été nommé, le 11 février, dans la foulée du remplacement de Valeri Zaloujny par Oleksandre Syrsky au poste de commandant en chef de l’armée ukrainienne. À la tête du Commandement des forces conjointes, Sodol ne répondait qu’à Syrsky au sein de l’armée ukrainienne.

«J'ai écrit une lettre au SBU appelant à une enquête sur un général qui, à mon avis, a tué plus de soldats ukrainiens que n'importe quel général russe», avait déclaré le 23 juin, également sur Telegram, le commandant par intérim de la Brigade Azov, Bogdan Krotevich.

Un officier accusé de peu se soucier de ses hommes

«Tous les militaires comprennent désormais de quel genre de personne je parle, car 99% des militaires le détestent pour ce qu’il fait», a-t-il affirmé, plus loin dans son message. Des accusations et affirmations de Bogdan Krotevich largement reprises par les médias occidentaux pour présenter cette décision de Volodymyr Zelensky.

Le général en question était régulièrement accusé, dans l’espace médiatique ukrainien et sur les bancs de la Rada, de «négliger la vie des soldats». Yuriy Sodol, un boucher ? «De telles accusations contre le lieutenant-général Yuriy Sodol de la part de personnes n'ayant aucun lien avec les affaires militaires sont inadmissibles», avait défendu, dans un communiqué publié mi-mai sur Facebook, la 35e brigade d'infanterie navale.

Depuis l’éclatement du conflit entre Kiev et Moscou en février 2022, Volodymyr Zelensky a procédé à plusieurs remaniements au sein de la chaîne de commandement militaire et du ministère de la Défense, quitte à froisser ses soutiens militaires et financiers. Ce fut notamment le cas lorsque Valeri Zaloujny, plus populaire que le président ukrainien, avait été limogé début février et envoyé à l’ambassade de Londres, au profit d’Oleksandre Syrsky.