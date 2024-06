Plus de 600 universitaires marocains réclament l’annulation d’un partenariat académique avec Israël

Plusieurs centaines d'universitaires marocains ont signé une pétition en signe de solidarité avec le peuple palestinien, appelant à des décisions légales et politiques fortes contre Israël.

À Tétouan, ville marocaine située dans le nord du pays, plus de 600 professeurs et cadres de l’Université Abdelmalek Essaâdi ont signé une pétition pour réclamer l’annulation d'un protocole d’accord (MOU) acté en 2022, a rapporté le média local Yabiladi le 3 juin.

University World News indique que cette pétition a été lancée à la suite d'une réunion, le 30 mai dernier, du Président de l'Université, Al-Moumni Boushti, et de douze autres professeurs.

L’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan et l’Université de Haïfa en Israël avaient signé, le 15 septembre 2022, un protocole d’accord qui visait à renforcer leur coopération portant sur les sciences marines et dans les domaines de l’aquaculture durable, des technologies marines et de la recherche écologique. Cette initiative avait été saluée par le chef de mission adjoint d’Israël Eyal David sur X (ex-Twitter) à l’issue de la signature du protocole en question.

Ce cadre portant sur le renforcement de la coopération devait être examiné lors de la prochaine réunion du Conseil universitaire, ce qui a suscité l’intérêt des universitaires.

Les signataires dénoncent «les crimes de génocide» à Gaza

Les signataires de la pétition ont qualifié leur initiative de «démarche de solidarité avec le peuple palestinien contre les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité qu’il subit depuis plus de huit mois dans la bande de Gaza». Cette pétition appelle notamment à des décisions légales et politiques fortes contre Israël.

Les universitaires ont également dénoncé dans leur pétition «les crimes de l’occupation ayant délibérément et systématiquement visé les établissements d’enseignement supérieur, dont des présidents d’universités, des doyens, des professeurs et des étudiants qui ont perdu la vie».

Cette action intervient deux ans après la signature d’un accord de coopération entre le Maroc et Israël. En mai 2022, les deux parties avaient signé un mémorandum d’entente visant à renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines de l’innovation, de la recherche scientifique et de la technologie, et ce, dans le cadre d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, et la ministre israélienne de l’Innovation, de la Science et de la Technologie, Orit Farkash-Hacohen.

D’après l’article publié en 2022 sur le site Maroc diplomatique, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le Technion-Israel Institute of Technology ont signé un partenariat pour promouvoir la coopération académique entre les deux universités.

D’autres universités marocaines publiques et privées ont marché sur les pas de l’Université de Tétouan et de l’UM6P, à l’instar de l’Université Euromed de la ville de Fès (UEMF) qui a collaboré avec le Collège d’ingénierie Sami Shamoon (SCE).

«Les universités israéliennes sont impliquées dans les crimes en cours contre le peuple palestinien»

En novembre 2023, plusieurs universitaires et chercheurs marocains avaient déjà exprimé leur solidarité avec le peuple palestinien, appelant à la fin de la normalisation universitaire avec Israël dans une pétition signée pour dénoncer la guerre contre la bande de Gaza, selon l’agence turque Anadolu.

Les Marocains ont expliqué que leur revendication repose sur le fait que «les universités israéliennes jouent un rôle essentiel dans le développement des connaissances et des technologies militaires et sécuritaires israéliennes, et qu’elles font partie intégrante du système colonial israélien». «Les universités israéliennes sont impliquées dans les crimes en cours contre le peuple palestinien», ont aussi accusé les signataires dans leur pétition.

Il convient de rappeler que le 10 décembre 2020, Israël et le Maroc ont annoncé la reprise de leurs relations diplomatiques, après leur suspension en 2000. Environ 700 000 juifs d'origine marocaine résident en Israël, tandis que le Maroc abrite la plus importante communauté juive d'Afrique du Nord, avec 3 000 personnes.

Le Maroc était le quatrième pays arabe à consentir à une normalisation avec Israël en 2020, après les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan.