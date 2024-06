Serbie : le parti d'Aleksandar Vucic remporte les élections, six mois après les accusations de fraude

Le Parti progressiste serbe (SNS) a revendiqué une «victoire pure et convaincante» dans près de 85 villes et municipalités du pays. Dans la capitale Belgrade, le mouvement d'Aleksandar Vucic a remporté 53% des voix. Une mise au point, six mois après la contestation par l'opposition des résultats des dernières élections.

Le Parti progressiste serbe (SNS) a remporté les élections locales dans 85 des 89 villes et municipalités du pays, y compris lors d'un nouveau vote à Belgrade, a déclaré ce 3 juin son dirigeant, le Premier ministre Milos Vucevic.

Les résultats préliminaires devraient être publiés ce lundi par la commission électorale serbe, au plus tard à 20 heures locales. Le SNS dirigé par Milos Vucevic et le président Aleksandar Vucic a remporté une «victoire pure et convaincante» dans la plupart des endroits où le vote a eu lieu, a déclaré le Premier ministre aux journalistes après la clôture du scrutin la veille au soir. «Je félicite tous les citoyens», a-t-il ajouté.

De son côté, le président Aleksandar Vucic a déclaré dans la soirée du 2 juin: «Nous avions la majorité même après le 17 décembre à Belgrade». «Nous estimions que ce n'était pas assez légitime, parce que certains ne voulaient pas former une coalition avec nous. Maintenant, nous aurons 62 ou 63 sièges», a-t-il ajouté.

Mi-décembre, le Parti progressiste serbe du président (SNS, droite nationaliste) avait remporté 49 des 110 sièges du conseil municipal de la capitale. «Il va falloir préserver notre pays, préserver la paix, mais aussi notre liberté. De l’autre côté, je vous demanderais de tendre la main aux opposants politiques », a-t-il déclaré.

Selon le Premier ministre, le parti au pouvoir depuis 2012 n'a échoué à s'imposer que dans quatre localités : les localités de Backa Topola, Senta et Kanjiza, qui abritent une population majoritairement hongroise, et Tutin, où les Bosniaques votent traditionnellement pour des partis locaux représentant leurs intérêts. Le taux de participation aux élections municipales varie entre 33 % et 70 % selon les circonscriptions, a indiqué Milos Vucevic.

Des heurts signalés

Le chef du gouvernement a également critiqué les membres de l'opposition pro-occidentale pour avoir pénétré par effraction dans les centres d'appels du SNS, faisant des blessés, empêchant les citoyens de voter et agressant des membres de la commission électorale et des journalistes. «Vous ne pouvez pas faire cela dans les sociétés démocratiques, cela n'est pas permis, sans être sanctionné», a martelé le Premier ministre.

Des échauffourées ont de surcroît été signalées à Belgrade et dans la ville de Novi Sad, dans le nord du pays, l'opposition ayant affirmé que le parti au pouvoir exploitait des centres d'appels «illégaux» pendant le vote du 2 juin, contactant les membres du public et les exhortant à se rendre aux urnes. Le SNS a insisté sur le fait que les actions de ses militants étaient tout à fait légales.

L'ONG Centre pour la recherche, la transparence et la responsabilité a déposé plusieurs plaintes concernant des soupçons de vote organisé, d'achat de voix et de violations du secret du vote après l'élection.

«Une fois de plus, nous avons eu la domination absolue d'Aleksandar Vucic et de SNS dans les médias. Cette campagne a été marquée par des abus médiatiques, des fausses nouvelles et des discours de haine», a déclaré Radomir Lazovic, l'un des dirigeants de la coalition d'opposition.

A Belgrade, le SNS a remporté 53 % des suffrages, suivi du nouveau parti d'opposition Kreni Promeni (Go for Change) avec 17%, selon les sondages à la sortie des urnes publiés par le Centre pour les élections libres et la démocratie (CeSID) et Ipsos.