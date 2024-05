Ukraine : sous la pression de Bruxelles, les Européens pourraient lancer les négociations d’adhésion dès la fin juin

Les Européens pourraient entériner ce 25 juin les négociations d’adhésion avec l’Ukraine, selon Politico, dont les sources évoquent des «pressions» à Bruxelles. Depuis la candidature de Kiev en février 2022, le processus d’intégration de l’Ukraine au sein du bloc européen progresse à un rythme sans précédent.

L’Ukraine pourrait-elle franchir une nouvelle étape vers l’intégration au sein du bloc européen ? Le 21 mai, citant cinq diplomates, Politico révélait que les «responsables bruxellois» faisaient «pression» afin d’entériner les négociations d’adhésion de l’Ukraine et de la Moldavie «dès le 25 juin».

Date à laquelle les responsables européens ont fixé une conférence intergouvernementale (CIG), soit «quelques jours seulement» avant que la Hongrie ne prenne la présidence tournante du Conseil de l’UE, précise Politico. Hongrie qui, toujours selon la même source, aurait «retardé» le début de ces négociations. Afin de répondre aux préoccupations de Budapest concernant les minorités hongroises en Ukraine, Bruxelles et Kiev mèneraient «une diplomatie bilatérale intensive», selon les sources de Politico.

«J’espère sincèrement que nous entamerons les négociations avec l’Ukraine et la Moldavie fin juin», avait déclaré, dès le 26 avril, l'ambassadrice de l'UE en Ukraine, Katarina Mathernova, lors d’une interview à la radio publique ukrainienne. «L'Ukraine est sur la bonne voie, elle est prête à négocier», avait-elle ajouté.

Pour l’heure, «les 27 capitales marchandent» sur les projets de cadres de négociation, que Bruxelles leur a transmis dès le mois de mars. Les négociations sur ce document se «déroulent bien», selon deux des diplomates. Si ces derniers émettent des réservent quant à la position qu’adoptera Victor Orban le 25 juin, force est de constater que l’Ukraine et la Moldavie bénéficient d’un traitement de faveur dans leur adhésion vers l’Union européenne.

Ukraine, Moldavie : des candidatures approuvées 11 fois plus rapidement que la moyenne

L’Ukraine avait soumis sa demande d’adhésion le 28 février 2022, suivie de la Géorgie et de la Moldavie le 3 mars. Candidature validée fin juin 2022 par les Vingt-Sept lors d’un sommet européen. «Les demandes de l'Ukraine et de la Moldavie ont été approuvées environ 11 fois plus rapidement que la moyenne des membres de l'UE», soulignait en juillet 2022 le think tank américain Pew Research Center (PEW), coiffant au poteau la Grèce qui jusque-là détenait le record.

L’ouverture des négociations d’adhésion avec Kiev et Chisinau, ainsi que l’attribution du statut de candidat à la Géorgie, avaient quant à elles été adoubées mi-décembre 2023 par les dirigeants de l’UE.

L’adhésion à l’Union européenne est un processus long, toujours selon les chiffres du PEW il faut en moyenne neuf ans entre le dépôt de la candidature d’un pays et son intégration effective au sein du bloc européen.

En effet, le pays candidat doit répondre à plusieurs critères, définis il y a plus de vingt ans lors du Conseil européen de Copenhague. Au-delà de l’«Acquis communautaire», devant permettre la libre circulation des produits et services au sein du marché unique européen, les prétendants à l’intégration européenne doivent justifier d’une économie de marché «viable et capable de faire face aux forces du marché et à la pression concurrentielle» au sein de l'UE et répondre à des critères politiques. En l’occurrence, ils doivent justifier d’«institutions stables garantissant la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et le respect des minorités».