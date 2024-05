Décès de Raïssi : Poutine salue un «véritable ami de la Russie»

La communauté internationale a exprimé ses condoléances à Téhéran après la mort dans un accident d'hélicoptère du président Ebrahim Raïssi et de son ministre des Affaires étrangères. Moscou a salué en eux «de vrais amis» de la Russie. La Chine, la Turquie, les pays arabes, mais également les milices pro-iraniennes ont envoyé un message de soutien.

Quelques heures après le terrible accident d'hélicoptère qui a tué le président Ebrahim Raïssi et le chef de la diplomatie iranienne, les réactions internationales ne se sont pas fait attendre.

Proche de l'Iran, Vladimir Poutine a tenu à exprimer «ses sincères condoléances au guide suprême de la République islamique d'Iran, Ali Khamenei, à l'occasion du décès du président iranien Ebrahim Raïssi», rapporte un communiqué du Kremlin du 20 mai.

«Ebrahim Raïssi était un politicien remarquable. En tant que véritable ami de la Russie, il a apporté une contribution personnelle inestimable au développement des relations de bon voisinage entre nos pays et a déployé de grands efforts pour les amener au niveau du partenariat stratégique», a poursuivi le président russe.

De son côté, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a déclaré que «le président et le chef du ministère iranien des Affaires étrangères ont toujours été connus en Russie comme de vrais amis».

Des condoléances aux quatre coins du monde

Autre allié de l'Iran, le président chinois Xi Jinping a déclaré que la «mort tragique» de Raïssi dans un accident d'hélicoptère était «une grande perte pour le peuple iranien». «Le peuple chinois a perdu un bon ami», a déclaré à la presse le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin.

Après avoir envoyé de l'aide pour permettre de localiser le lieu de la chute de l'hélicoptère, le président turc a publié un message sur X : «Qu'Allah bénisse Raïssi, le ministre iranien des Affaires étrangères et les autres personnes». «En tant que Turquie, nous serons aux côtés de notre voisin iranien dans ces moments difficiles et tristes, comme nous l'avons fait à plusieurs reprises», a-t-il ajouté. Recep Tayyip Erdogan a d'ailleurs exprimé ses condoléances au guide suprême.

Autre voisin de l'Iran, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a annoncé que son pays «observera une journée de deuil et le drapeau flottera en berne en signe de respect pour le président Raïssi et ses compagnons et en solidarité avec l'Iran frère».

Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est dit «profondément attristé et choqué par la disparition tragique du Dr Seyed Ebrahim Raïssi, président de la République islamique d'Iran». New-Delhi se tient aux côtés de Téhéran «en cette période de tristesse», précise-t-il

Le Venezuela, qui entretient des relations amicales de longue date avec l'Iran, a également envoyé un message de soutien. Sur la plateforme X, Nicolas Maduro a déclaré : «Depuis les terres bolivariennes, nous exprimons nos plus sincères condoléances au guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, et souhaitons une consolation divine pour une perte aussi sensible. Nous nous associons aux sentiments de sa famille et de nos frères et sœurs iraniens dans ces moments difficiles».

Du côté des pays arabes, l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani ainsi que le président des Émirats arabes unis Mohamed ben Zayed ont également exprimé leurs condoléances au peuple iranien dans des messages publiés sur X.

Dans un communiqué de la présidence égyptienne rapporté par Reuters, Le Caire a déclaré : «Le président de la République arabe d'Égypte présente ses sincères condoléances et sa sympathie au peuple iranien frère, et prie pour que le président iranien décédé et les défunts reposent dans la miséricorde de Dieu Tout-Puissant et accordent à leurs familles patience et réconfort, exprimant la solidarité de la République arabe d'Égypte avec les dirigeants et le peuple iraniens dans ce terrible incident».

La Jordanie, par l'intermédiaire du roi Abdallah II, et l'Irak par le biais du Premier ministre Mohammed Chia al-Soudani, se sont joints aux messages de condoléances.

La Syrie, le Hamas, le Hezbollah, mais aussi... l'Union européenne

Alliée de longue date de la République islamique d'Iran, la Syrie de Bachar el-Assad a exprimé ses condoléances et sa solidarité avec le peuple iranien, rapporte l'agence officielle Sana. Le président syrien a tenu à rendre hommage à Ebrahim Raïssi avec lequel il avait travaillé pour «garantir que les relations stratégiques entre la Syrie et l’Iran restent toujours prospères. Nous nous souviendrons toujours de sa visite en Syrie comme une étape importante dans ce processus».

Les différentes milices pro-iraniennes à travers le Moyen-Orient n'ont pas manqué de réagir à la mort du président Raïssi. Le Hamas, les Houthis ainsi que les Hezbollah ont exprimé leurs sincères condoléances.

Fait notable, alors que les relations sont tendues, le président du conseil européen Charles Michel a également publié un message sur la plateforme X dans lequel il exprime «ses sincères condoléances pour le décès du président Raïssi et du ministre des Affaires étrangères Abdollahian, ainsi que d'autres membres de leur délégation et de leur équipage, dans un accident d'hélicoptère. Nos pensées vont aux familles».

Rome et Varsovie compatissent

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a exprimé sur la télévision Canale 5 sa «solidarité et la solidarité de l'Italie au gouvernement iranien et au peuple iranien», espérant «que la future direction iranienne voudra s'engager en faveur de la stabilisation et de la pacification de la région».

Le président polonais Andrzej Duda s'est dit sur X «profondément bouleversé», ajoutant que «peu de pays ont des pages aussi tragiques dans leur histoire» et rappelant que les Polonais ont connu le crash de l'avion de leur gouvernement en 2010 à Smolensk en Russie et se joignent «avec une compréhension particulière» aux proches des victimes et au peuple iranien «dans la prière et le chagrin».

Le Japon s'est également joint aux messages de condoléances.

L'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie au président iranien et à son ministre des Affaires étrangères a eu lieu dans l'après-midi du 19 mai au nord-ouest de l'Iran alors qu'Ebrahim Raïssi était en visite officielle en Azerbaïdjan et qu'il venait d'inaugurer avec son homologue Ilham Aliev le barrage de Qiz Qalasi.